Sol Pérez reveló las reglas que debe cumplir su esposo cuando está con otras mujeres

Sol Pérez se casó con Guido Mazzoni en noviembre de 2023, después de cinco años de relación sellaron su amor con una megafiesta y una emotiva ceremonia. Desde ese entonces, la pareja comparte videos de su vida matrimonial en las redes sociales y los distintos momentos cotidianos que se toman con humor.

Asimismo, Sol lleva una vida exitosa en lo profesional, ya que estuvo como panelista de Gran Hermano, está como conductora en Rumis y panelista en “Cortá por Lozano”. Este año logró uno de sus proyectos tan anhelados y es que terminó la carrera de derecho.

Sol Pérez y Guido Mazzoni Foto: Instagram

La pareja se tomó unos días de vacaciones en Europa y desde allí plantearon una consigna y que haría cada uno en esa situación. En este caso, sería que Sol estuviera en una isla con un grupo de solteros, y Guido en una isla con mujeres solteras.

Sol Pérez contó las tres reglas que debe cumplir su marido cuando está con otras mujeres

Sol comenzó el video haciendo alusión al reality que conduce Flor Peña y Benjamín Vicuña, el cual tiene esa consigna. “Primero decí vos cuáles son tus tres límites”, le dijo la famosa a su esposo.

Ante esto, Guido respondió sincero: “El primero, obviamente, no respirar el mismo aire que ellos, re tóxico. Hablando en serio. Primero, no hacer nada de lo que no te gustaría que haga yo, básicamente. Creo que nos conocemos tanto que vos sabés lo que me molestaría y yo sé lo que te molesta a vos”.

Luego cuando fue el turno de Sol Pérez, fue más exigente y planteó: “Primero, no podés hablar con ninguna chica. O sea, te vienen a hablar, vos tenés que darte la vuelta y decirle ‘Perdón, mi mujer no me deja, estoy casado’”.

A continuación, la abogada y panelista agregó: “Número dos, no compartir la mesa con ninguna de las solteras, ni ninguna fiesta, ni nada. Te vas a dormir temprano, si ellos cenan a tal hora, vos cenás a otro horario distinto”.

En el momento en que va a nombrar la tercera regla, Guido Mazzoni le advirtió con humor: “Te van a cancelar”. Lo que llevó a que Sol Pérez se largara a reír y confesara que todo era parte de un chiste.