Con chaleco de cuero y top, Sol Pérez conquistó corazones en Instagram

Sol Pérez se ganó su lugar en el mundo del espectáculo y en el corazón de muchos. Si bien arrancó en la televisión, rápidamente supo cómo hacer crecer su nombre también en redes sociales, donde hoy tiene una comunidad enorme que la sigue de cerca. Entre entrenamientos, looks y momentos de su día a día, comparte contenido que siempre genera repercusión y la mantiene en el centro de la conversación.

En esta oportunidad, Sol conquistó a sus seguidores con su último look, que presumió en sus historias de Instagram. La panelista posó con un jean azul, acompañado por un cinto XL en tendencia, un top y un chaleco de cuero marrón. Cerró el look con el pelo suelto, con ondas que fueron las verdaderas protagonistas.

Sol Pérez volvió a ser tendencia en redes sociales recientemente. Esta vez, no fue por sus opiniones en televisión ni por sus looks explosivos, sino por una imagen íntima que compartió desde su baño, donde se la ve en ropa interior y con el abdomen plano, a un mes de haber sido mamá.

“Con un hijo de 1 mes y 19 días, con una cesárea, el esfuerzo siempre trae sus recompensas. #MujeresFuertes”, escribió Pérez junto a la foto. Sin embargo, lejos de recibir solo halagos, la publicación desató una ola de comentarios críticos por parte de quienes la acusan de “obsesionarse” con su figura.

La modelo y conductora no se quedó callada. Fiel a su estilo frontal, se descargó a través de sus historias con un texto contundente en fondo negro: “No busco ser ejemplo de nada, simplemente comparto mi proceso... ¿Eso está mal?”.

En el extenso mensaje que publicó luego de la polémica, Pérez fue lapidaria: “Entrené y comí saludable todo el embarazo. También me criticaron. Mi bebé nació con más de 3 kilos y medio, no necesité suplementos gracias a mi alimentación. Pero también me criticaron porque supuestamente estaba obsesionada con mi cuerpo”, cerró.