Para todos los gustos: los 6 mejores looks de Sol Pérez en el Debate de Gran Hermano.

Sol Pérez no para de cosechar éxitos, de la chica que daba el clima en TyC Sports a ser una de las panelistas más reconocidas de la televisión actual solo le llevó un par de años y cada día demuestra que tiene aún más para dar.

Muy activa en las redes sociales, muestra cada noche el look elegido para el Debate de Gran Hermano. Un repaso por sus mejores outfits.

Sol Pérez lloró en vivo en Gran Hermano.

Sol Pérez se destaca por los looks en los que se deja ver sus pronunciadas curvas y este no es la excepción. La exchica del clima luce una pollera de cuero tableada con un tajado a un costado y lo combinó con una campera y botas en el mismo material. Pero lo que más llamó la atención fue la microbikini que usó debajo en animal print.

Cuero y animal print para el look de Sol Pérez Foto: instagram

La exchica del clima siguió la tendencia de 2022 con un barbiecore con un vestido corto con recortes que muestran mucho de su cuerpo. La bandana que luce en su cabeza le da el toque canchero, aunque Sol Pérez eligió cortar un poco con el color de moda y lo combinó con unas sandalias con tiras en color amarillo.

Sol Pérez se subió a la tendencia Barbie girl Foto: instagram

Los ripped jeans son un must en los vestidores de quienes dicen estar a la moda, Sol Pérez por supuesto que no está lejos de ello y por eso los eligió para uno de sus looks. Los detalles más sobresalientes del outfit es que el jean es tiro corto que deja ver la ropa interior negra casi al completo y que las sandalias de tiras negras las colocó por sobre el pantalón.

Sol Pérez llevó su look a otro nivel Foto: instagram

Si hay un look jugado que Sol Pérez eligió para su participación en el Debate de Gran Hermano es este. En principio podría ser un look más, pantalón de cuero negro y corset en la misma tela y color, con botas boca de pez haciendo juego. Pero, el verdadero destacado del look de Sol Pérez son los volados que usó en sus codos. De esta manera, aplicó un tipo diferente de mangas que sorprendió a todos y de paso cortó el total black.

Sol Pérez y un look totalmente innovador Foto: instagram

Si hay algo que logra muy seguido Sol Pérez es ser canchera y sexy a la vez. Un ejemplo de ello es este outfit con un corpiño violeta metalizado con tiras que se atan detrás del cuello. A dicha pieza la combinó con un jean ancho negro que le da un aspecto descontracturado.

Sol Pérez sexy y urbana Foto: instagram

Si alguien está buscando un look para estas fiestas, el outfit de Sol Pérez puede servirle de guía. Podría ser un total plateado, sino fuera por un detalle en la parte de arriba. Para el calzado eligió unas botas altas, que combinó con una pollera ajustada y corta y con un top anudado al frente, que tiene la parte de atrás en negro.

Sol Pérez con el plateado que le queda bomba Foto: instagram

¿Dónde trabaja Sol Pérez?

En la actualidad, además del Debate de Gran Hermano 2022, la exchica del clima trabaja en otro programa: La Noche de Canal 26, también conocido como el noticiero nocturno.

Al estilo “Barbie Girl” Sol Pérez se adelantó al verano con un look que dejó a sus fans suspirando. Foto: Sol Pérez

¿Quién es el novio de Sol Pérez?

Guido Mazzoni tiene 37 años, es abogado, empresario y dueño de la cadena de gimnasios Bigg Fit. Allí se especializa en crossfit, donde acuden varios famosos y entrenan.