Gran Hermano: la razón por la que Marcos no come y el grito que Daniela y Agustín escucharon del exterior.

Gran Hermano está siendo furor, logrando 20 puntos de rating en cada una de las emisiones y posicionándose hace más de dos meses como uno te los temas más hablados de las redes sociales. TikTok y sobre todo Twitter se convirtieron en las plataformas preferidas del público para opinar sobre el reality show.

Esta es, probablemente, una de las semanas más agitadas desde que comenzó el programa por varias razones. La primera es porque Juliana Díaz fue expulsada a cinco días de su reingreso por dar información del afuera. La segunda razón es el reingreso de tres exparticipantes: Daniela Celis, Lucila “La Tora” Villar y Agustín “Frodo” Guardis.

Juliana fue expulsada de Gran Hermano.

A eso se le agregó una sanción para Camila, una de las nuevas participantes, quien quedó en placa y perdió la oportunidad de nominar por contar cosas del afuera. Ahora, muchos deben cambiar su juego, sobre todo, teniendo en cuenta cómo se manejan quienes vieron lo que pasa del otro lado del muro y pueden redireccionar sus acciones de una manera diferente.

Camila Lattanzio fue sancionada por Gran Hermano.

Contra todo pronóstico, Agustín volvió a ingresar y se reencontró con Marcos, su confidente dentro de la casa. Durante una charla nocturna, “Frodo” lo aconsejó sobre la comida al salteño. “Vos tenés que comer, estás flaco”, dijo Agustín y Marcos le dio la razón. “Vos te desinflaste un montón, tenes que empezar a comer de vuelta”, sostuvo “Frodo”.

La amistad de Marcos y Agustín enternece en redes.

La razón por la que Marcos no come en la casa de Gran Hermano

Durante la charla, Marcos decidió sincerarse con su amigo y le contó la razón por la que está comiendo menos. “Es que si como mucho me da cosa porque nos vamos a quedar cortos”, dijo el salteño quien se preocupa por el resto de los participantes, luego una seguidilla de malas compras en el supermercado. En la última se olvidaron de esenciales como fideos y arroz.

“Bueno, pero come por lo menos un poco más, no comas tan poco”, insistió Agustín y continuó: “Trata de saciarte lo más que puedas porque tampoco está bueno. No te quedes con hambre, que no te agarre culpa por eso”. “Voy a tener que inventar algo para no seguir bajando de peso”, admitió Marcos.

Agustín y Daniela escucharon gritos del afuera y Gran Hermano les pidió que entren a la casa

Agustín y Daniela se juntaron en el jardín de la casa más famosa del país para hablar sobre sus nuevas estrategias. Sin embargo, su charla fue interrumpida por unos gritos provenientes del afuera de la casa. Aunque no es la primera vez que los jugadores escuchar gritar a la gente, lo que digan del otro lado es clave para mantener o cambiar la forma de juego.

“Thiago, Daniela te hizo la espontánea”, fue el primer grito que se escuchó, dejando paralizados a ambos participantes. “Thiago, alejate de ‘La Tora’”, se escuchó segundos después. Y, aunque hubo un tercer grito, no se pudo escuchar ya que rápidamente Gran Hermano le pidió a los participantes que ingresen a la casa.