La familia de Agustín de Gran Hermano amenazó con denunciar a Santiago del Moro

Agustín Guardis dejó de ser uno de los favoritos por el público a convertirse en el peor villano de Gran Hermano y corre un gran riesgo de quedar eliminado este domingo por el voto popular. A horas de la definición de quién se irá de la casa más famosa del país, su familia apuntó contra Santiago del Moro.

En galas pasadas, el conductor de Telefe aseguró que “Frodo” pasó de ser “el abusado a ser el abusador” al hablar de los últimos episodios que lo tuvieron en el ojo de la tormenta y al recordar cuando Thiago se acostó en la cama con él mientras dormía y lo acarició sin su consentimiento.

Santiago del Moro en Gran Hermano

A raíz de ello, los familiares del participante oriundo de La Plata salieron a defenderlo y amenazaron con demandar a del Moro si no se retracta de sus dichos. “Expresamos nuestro repudio hacia dichos vertidos por el Sr. Santiago del Moro, que en la emisión pasada sostuvo que Agustín ‘pasó de ser abusado a ser abusador’”, comenzó el comunicado compartido en redes.

Y cuestionaron a la producción del programa al remarcar que el joven pudo “ser abusado dentro de la casa y desde la producción no adoptaron temperamento alguno para analizar la situación y el participante que presuntamente abusó de él”.

Thiago y Agustíin estan en el ojo de la tormenta por sus acciones frente a las cámaras.

En el descargo aseguraron que el presentador habría tenido la intención de perjudicar a Agustín para “anticipar su salida del domingo y lesionar gravemente su honor”. Al mismo tiempo negaron que el participante “haya cometido algún tipo de abuso, dentro y fuera del juego”.

Y remarcaron que “Agustín desde su inicio en el juego se autodenominó un ‘Gran Estratega’, que lo único que hace con sus dichos, es jugar y provocar discordia con un solo objetivo lícito: ganar el certamen”.

Es por eso que indicaron “prematuro hablar de delito, cuando no existe una potencial víctima, ni prueba suficiente que así lo acredite” respecto a sus declaraciones de tener un drive con fotos de chicas para difundir.

“Solicitamos al Sr. Del Moro que se retracte públicamente de las acusaciones hacia Agustín y en adelante la producción y/o panelista eviten comentarios que lesionen directa o indirectamente su honor. De lo contrario, se iniciarán las acciones legales correspondientes”, cierra durísimo.

El comunicado contra Santiago del Moro por la familia de Agustín de Gran Hermano fue compartido por las redes de la hermana del participante. Foto: captura instagram

La respuesta de Santigo del Moro

Santiago del Moro aclaró sus dichos al aire del ciclo luego de la repercusión que tomaron sus palabras sobre Agustín en redes sociale y luego de que Daiana Filgueira, exnovia de Agustín, también lo criticara.

“Si me expresé mal, pido disculpas. Principalmente por su familia porque no quiero que nadie salga herido porque a lo mejor pienso que es parte de una estrategía que no entiendo. Si él llega a salir este domingo o cuando salga, le voy a preguntar el día que lo tenga acá por qué hizo y dijo algo tan espantoso como lo que dijo de Lali o dijo de ir a encarar a las chicas y aunque no le den bolilla ir de frente mar”, aclaró Del Moro.