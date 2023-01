Juliana Díaz, la ex participante de Gran Hermano, posó con una microbikini roja y prendió fuego las redes

Desde que saltó a la popularidad en Gran Hermano, Juliana Díaz no deja de sumar seguidores en Instagram. Los usuarios están fascinados con cada foto que sube la mujer de Venado Tuerto al mostrar sus diferentes outfits.

Juliana, o más conocida como Tini por Gran Hermano, se la pasa visitando los programas de televisión tras su salida del reality que conduce Santiago del Moro. En este contexto, la joven necesitaba unos días de descanso.

Con más de 300 mil followers, la ex participante de Gran Hermano regresó a su casa en Venado Tuerto y compartió varias fotos en las que posó muy sensual: con una microbikini roja con flores blancas y unos lentes al borde de la pileta de su casa se llevó miles de likes.

Juliana Díaz posó en microbikini y encendió las redes. Foto: Instagram

“Unos días en casita”, escribió Tini en su cuenta de Instagram. Los internautas dejaron muchos comentarios al ver las imágenes y aseguraron que su belleza los impactó. “Diosa”, “bomba”, “bella”, “hermosa”, fueron algunos de los tantos halagos que recibió Juliana.

Juliana Diaz tuvo un enfrentamiento con Jimena Barón

Después de su salida del reality, Juliana tuvo la oportunidad de volver a ingresar a la casa gracias al repechaje y a la votación de sus compañeros. Sin embargo, la joven de 32 años reveló mucha información del afuera y Gran Hermano decidió expulsarla.

Cuando la producción comunicó la sanción para Tini, los fanáticos del programa estallaron en las redes sociales y hubo todo tipo de comentarios al ver que la obligaron a dejar la casa inmediatamente, una de ellas fue Jimena Barón.

“Si un día necesito confesar un secreto no se lo voy a contar a Juliana”, escribió la cantante. Una semana después, la pareja del cordobés estuvo en la gala del viernes con Roberto Funes Ugarte y leyeron el tweet juntos.

Al ver lo que puso Barón, Juliana no se quedó atrás y le respondió mirando a cámara. “Dejame decirte algo, Jime. Si alguna vez necesito un consejo de amor no te lo voy a pedir a vos”, dijo con una sonrisa la ex participante.

“Juliana es lo primero coherente que decís, tal vez si usabas esta neurona para entender las reglas de GH no te expulsaban de la casa”, apuntó la autora de “La Cobra”. De todas formas, el último día del año Jimena invitó a Tini y a todas las chicas a una cena cuando termine el reality.

“Las quiero a todas y amo GH. Cuando termine las invito a comer. A vos también Juliana porque a veces cuando te va como el cu.. en el amor, te juro que das unos consejos de pu.. madre. Queda en el tweet. Es una cita. Feliz 2023″, cerró Barón.