La mamá de Juliana Díaz habló sobre la expulsión de Gran Hermano: “La quería matar”

Tras filtrar información importante del exterior y hacer caso omiso a las advertencias de Gran Hermano, la venadense Juliana Díaz fue expulsada del reality y su mamá Alejandra explicó los motivos que la llevaron a actuar de esa manera en la casa.

Juliana tuvo una nueva oportunidad y la desperdició, infringió las reglas y eso le valió una dura sanción de Gran Hermano, que finalmente decidió sacarla del juego. Ante esto, las especulaciones acerca de los verdaderos motivos detrás de su accionar no tardaron en llegar y su mamá habló en su defensa.

“Ella no esperaba entrar, fue muy de golpe. Incluso cuando entró dijo: ‘Uy, no traje puchos’, porque no pensaba entrar. Ella sentía que el único que quería que ella entrara era Maxi”, comenzó diciendo Alejandra en un móvil del programa A la Barbarossa que se emite por Telefe.

Juliana fue expulsada de Gran Hermano.

Ante esto, Robertito Funes, que reemplaza a la conductora Georgina Barbarossa en el ciclo, le preguntó si Juliana lo que buscaba era que la expulsaran, ya que había rumores de que tenía propuestas de trabajo para el verano, a lo que la mujer respondió: “No, no, no, ella entró muy rápido, le ganó la sorpresa, la adrenalina. Cuando ella charlaba con los chicos te das cuenta de que habla como si estuviera en el living de la casa, aunque sabía que no podía contar”.

“Yo la quería matar. Me daba cuenta de que no caía en la cuenta. Juliana es así cómo la ves, cero maldad, y también media pelotuda para algunas cosas”, expresó Alejandra. Aunque luego se retractó: “Ella es súper inteligente, siempre laburó, es brillante para su trabajo, pero acá me parece que le ganaron las emociones”.

¿Por qué Gran Hermano expulsó a Juliana Díaz?

Desde que volvió a ingresar, Juliana reveló mucha información del exterior, a pesar de que sabía que no tenía que hacerlo. Entre otras cosas, le contó a Maxi Giudici que envió gente a gritarle desde afuera de la casa, reveló detalles sobre las jugadas de sus compañeros y cómo funciona Pluto Tv.

Además, habló sobre cómo la gente ve a algunos jugadores y dio mensajes de ex participantes a los que aún se encuentran dentro de la casa. Ante esto, el reality decidió primero sancionarla enviándola a placa directamente, pero debido a que continuó con la misma postura, Gran Hermano la expulsó sin siquiera dejarla preparar su valija.