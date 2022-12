Juliana Díaz desbordó sensualidad en la “Noche de los ex” con un provocativo look cut out

Haber sido expulsada de Gran Hermano no logró sacar a Juliana Díaz de su lugar frente a las cámaras. La modelo oriunda de Venado Tuerto disfruta de la fama que le aparejó el ciclo televisivo y transita entre invitaciones y entrevistas los últimos días del 2022.

Esta vez, estuvo presente en la última “Noche de los ex”, que convoca a los eliminados de la casa de Gran Hermano para hablar de sus experiencias y sus sensaciones de lo que pasa dentro del show y cómo viven la salida luego de semanas encerrados con las mismas personas.

Juliana aprovechó el momento no sólo para responder preguntas y comentarios, sino para deslumbrar a sus fans con un provocativo outfit total black lleno de elegancia y sensualidad.

Juliana estuvo en la Noche de los ex de Gran Hermano Foto: @norberto_rene_juarez

La novia del “Pela” Maxi Giudici llegó al ciclo conducido por Robertito Funes luciendo un look compuesto de top símil corpiño ajustado con tiras finas y un pantalón tiro alto con detalles cut out y terminación acampanada hacia el largo final. Además, acompañó con un par de guantes en el mismo tono sin dedos, sandalias negras y un peinado alto.

¿Qué le dijo Juliana Díaz a Jimena Barón?

Juliana, que terminó expulsada del reality por infringir las reglas reiteradas veces, no se achica a la hora de responder a las preguntas y comentarios de sus seguidores y quienes no lo son tanto. La modelo continúa sosteniendo que desde Gran Hermano nunca le avisaron que podía ser expulsada y por eso continuó contando cosas del exterior, creyendo que no iba a ser tan grave.

Una de las celebridades que habló sobre la cuestión de Juliana en el reality fue la cantante Jimena Barón, que por medio de su Twitter publicó un mensaje diciendo: “Si alguna vez necesito confesar un secreto no se lo voy a contar a Juliana”. La ex participante de Gran Hermano redobló la apuesta y le contestó: “Dejame decirte algo Jime: si alguna vez necesito un consejo de amor, no te lo voy a pedir a vos”.