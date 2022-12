Transparencias y borcegos, Juliana Díaz se robó todas las miradas en el debate de Gran Hermano

La noticia del repechaje en Gran Hermano, hizo que la actividad afuera de la casa se intensificara, ya que todos quieren volver a entrar. Una de esas personas es Juliana Díaz, la morocha ya arrancó su campaña para volver a ingresar y deslumbró en la noche del debate con un look con trasparencias y borcegos.

La santafesina fue la sexta eliminada del reality de Telefe, pero lejos de estar cabizbaja por no contar con el apoyo del público, Juliana está muy contenta por la fama que le dio el programa. Desde que salió de la casa se la ve con una sonrisa y aprovechando cada espacio que se le da en los medios para que su nombre siga haciéndose conocido.

Juliana Diaz fue la sexta eliminada de Gran Hermano. Foto: @juuli.dc

La morocha estuvo el jueves por la noche en el debate de GH y su look se llevó todas las miradas: una remera negra transparente que dejaba ver su corpiño, una pollera roja engomada y unos borcegos negros. A este outfit canchero se le suman los mitones, guantes sin dedo, que le dan el toque personal de Juliana.

Juliana Díaz extraña a Maxi, y lo demuestra en sus redes

Si bien no hace una semana que Juliana salió de GH, la santafesina comparte muy seguido historias en las que se la ve con su pareja del reality, Maxi Giudici. Los cordobeses de Gran Hermano fueron los primeros en “armar” parejas: Maxi con Juliana; y Conejo con Constanza Romero, más conocida como Coti.

“Verlo llorar a Maxi me angustió un poco”, confesó Juliana en diálogo con TeleShow, y la joven volvió a insistir con que esta relación amorosa les jugó en contra a ambos a la hora de pensar a GH como la competencia que es. “A él le afectaba mucho lo que a mí me pasaba adentro de la casa y eso hacía que él no jugara tranquilo y no tuviera cautela a la hora de decir cosas”, comentó.

Al mismo tiempo, remarcó que “el amor fue mutuo desde el día uno”, y no descarta que el amor siga una vez que termine el certamen o ambos queden fuera de la casa de manera definitiva. Y ella deja a la vista en sus redes sociales que extraña el contacto con Maxi al compartir recuerdos de la pareja o comentarios que el cordobés hace en GH.

“Nos queremos mucho y el amor fue totalmente verdadero. Pasamos una prueba de fuego, que fue estar conviviendo 24/7 en una casa con un montón de comentarios negativos, y creo que el afuera va a ser otra prueba, pero más tranquila y objetiva”, sostuvo y habrá que esperar para ver si este amor sigue creciendo o termina con el show.