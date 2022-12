La furia de Marianela Mirra, ex Gran Hermano, luego de que una seguidora le haya remarcado sus retoques estéticos

Marianela Mirra reapareció en la escena de la pantalla chica argentina tras la nueva edición de Gran Hermano. Mirra se consagró ganadora de la cuarta temporada del polémico reality que se realizó en el año 2007. Y, si bien el público no decidió sacarla de la casa más famosa, fue una participante muy polémica del show y algunas de sus decisiones fueron muy criticadas.

Actualmente Marianela opina sobre los diferentes participantes desde sus redes sociales ya que, desde un principio, aseguró que no estaría sentada en ningún panel de ex “hermanitos”. “Yo estoy en otra, imaginate mi nivel de expectativa si quisiera estar en un panel de Gran Hermano, la verdad no lo veo factible”, aseguró en su momento.

Marianela Mirra con un look black & white único Foto: Instagram

Además, en los últimos días le declaró la guerra a uno de los ganadores más recordados del reality: Cristian U. “Mis fav siguen siendo Marcos, Alfa y Juli, la soberbia no es buena compañera”, comenzó escribiendo en sus historias de Instagram tras el debate de los analistas con Juliana Díaz, la sexta eliminada.

El mensaje de Marianela Mirra contra Cristian U. Foto: Instagram

“¡No soporto escucharlo al U! Todo el tiempo que es lo mejor del mundo, para los mensajes que me llegan a diario, no podría compartir el panel con él, no va conmigo”, sentenció Mirra mientras el exparticipante estaba en Cortá por Lozano (Telefe).

Marianela Mirra le contestó a quienes la critican por sus retoques estéticos

Marianela tenía tan solo 22 años cuando entró a la casa de Gran Hermano y actualmente tiene 38. 15 años fueron suficientes para que la ex ganadora del reality tuviera una gran transformación y un cambio de look muy notable.

Marianela Mirra, ganadora de GH 2007.

Marianela Mirra cuando estaba en Gran Hermano

Aunque la famosa jura y perjura no haberse hecho ningún retoque estético, sus seguidores no quedan convencidos con la respuesta que reciben y continuamente quieren saber. “Que te hiciste en la cara no sos la misma!!”, le escribió una internauta en una foto en la que Marianela utilizó filtros de Instagram.

La furia de Marianela Mirra luego de que una seguidora le haya remarcado sus retoques estéticos. Foto: Instagram

“Que pij* te importa loca”, contestó furiosa la famosa. Sin embargo, muchos de sus fanáticos salieron a defenderla. “Estás más hermosa que nunca. Te amo. Siempre team Marianela”, “La one de GH, nadie va a entender jamás... Cristian U derrapa”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.