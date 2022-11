Marianela Mirra, la ex Gran Hermano, conquistó en microbikini amarilla: “Estaba loca por cazarte”

Marianela Mirra ha formado parte del ojo público desde que fue consagrada ganadora de Gran Hermano, pero con la vuelta del reality a Telefe, la fama volvió a la ex participante con absoluta prisa.

Marianela Mirra conquistó a sus seguidores. Foto: Instagram

Pero en esta oportunidad, no fueron sus comentarios o sus opiniones acerca de lo que sucede actualmente dentro de la casa lo que llamó la atención tanto de sus fanáticos como del programa, sino el posteo en microbikini amarilla que subió a su cuenta de Instagram con la descripción: “Estaba loca por cazarte … y hacerte lo rico”, siendo un fragmento del lanzamiento más reciente de Karol G titulado ‘Gatúbela’.

Marianela Mirra radiante desde su auto. Foto: Instagram

Y en la fotografía, la ex participante se mostró recostada sobre su pecho luciendo el tatuaje de gran porte que llevaba grabado en su espalda, junto con los lentes de sol grandes con efecto degradé en en el cristal y un collar de perlas blancas con un aro dorado en el centro.

Marianela Mirra

Qué sensaciones generó en los usuarios la publicación de Marianela Mirra

La ex participante de Gran Hermano junta 73,5 mil seguidores en su cuenta de Instagram, y aunque el número es elevado, el posteo que realizó hace dos días solo alcanzó los 4 mil “me gusta”.

Marianela Mirra con un look black & white único Foto: Instagram

Y desde los comentarios, los usuarios no solo halagaron su belleza y celebraron su físico, sino que también compartieron dos opiniones opuestas entre los que consideran que debería participar de los debates del reallity y los que insisten en que no acceda, como “Diosa porque no esas en los programas de gh??” y “Noo Male si hay algo opinable hazlo desde acá, pero no te gastes en ir a los debates”.