Top escotado y mucho rosa: Juliana Díaz enamoró a sus fans en la previa al repechaje de Gran Hermano

Este miércoles 21 de diciembre el reality show Gran Hermano no tendrá eliminados ni gala de nominación. En cambio, habrá un repechaje en el que tres de los nueve participantes ya eliminados tendrán la posibilidad de volver y Juliana Díaz, la morocha oriunda de Venado Tuerto sueña con regresar a la casa más famosa del país.

Para eso, empezó hace semanas la campaña “Tini al repechaje” con la que busca ganarse un lugar en el corazón del público y que podría dar sus frutos para el voto telefónico de los televidentes, si los votos de los integrantes de la casa no fueran suficientes para su reingreso.

Para pedir que la sigan apoyando, Juliana hizo un posteo en su Instagram con un sensual outfit en rosa chicle compuesto de un top con tiras cruzado y un pantalón tiro alto, todo en el mismo tono. El mensaje con el que acompañó las fotos está dedicado a sus seguidores, a quienes les pide que confíen: “Hoy reingresa un ex hermanito a la casa, confiemos. LOS AMO PIPIS #REPECHAJEPARATINI”

La modelo e influencer venadense quiere volver a la casa de Gran Hermano Foto: @juuli.dc

Los fans de la “Tini” de Gran Hermano la llenaron de corazones y halagos. Uno de los comentarios con más “megusta” pertenece a Diego Poggi, el periodista que sigue los acontecimientos de la Casa por streaming utilizando Twitch. Poggi likeó la publicación de Juliana y le comentó: “BUENOOOO”.

Qué prometió Juliana Díaz si vuelve a la casa de Gran Hermano

La modelo e influencer se encontró con la última eliminada de la casa, Daniela Celis y grabaron una serie de stories de Instagram en la que prometieron jugar distinto si vuelven a entrar a la casa.

“¿Y ahora qué toca?” pregunta Daniela a Juliana y ambas responden: “Sacar”. “Sacar a más de uno, y vamos con todo, porque yo no me olvido de nada”, continúa diciendo Daniela. La santafesina asegura que entrarán juntas y en complicidad expresa “Ahora a entrar y... ya sabemos a quién sacar”. A lo que ambas cierran diciendo: “Basta de amor, ahora puro juego”.

¿Qué dijo Juliana Díaz sobre los rumores de infidelidad fuera de gran hermano?

Falta poco para saber si la venadense podrá reencontrarse con Maximiliano Giudici, el participante con el que forjó un vínculo amoroso dentro de la casa. Al respecto, cabe recordar que una vez que quedó eliminada, Juliana tuvo que salir a desmentir rumores de una supuesta infidelidad.

Todo comenzó cuando Ximena Capristo le pidió al ex participante Cristian U que contara un secreto al aire y él dijo: “El corazón de ‘Tini’ no está donde tiene que estar”. Si bien no dio más detalles, el ahora DJ comentó que se cruzó a la santafesina en un boliche, desatando todo tipo de especulaciones sobre la lealtad de Juliana hacia Maxi.

“Era obvio que iban a salir a decir estas cosas”, apuntó la venadense sobre los dichos de Cristian U en la noche de los ex. En esa línea, aseveró que la revelación del supuesto secreto fue “puro show” y se desmarcó de las acusaciones: “A Maxi lo amo y nada ni nadie nos va a separar”.