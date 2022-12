Daniela Celis de Gran Hermano apostó a un vestido escotado con brillos para su primer debate

Daniela Celis fue una de las participantes más polémicas dentro de la casa de Gran Hermano y finalmente le llegó la hora de abandonar el reality. “Pestañela” -así la llaman por el apodo que le pusieron en las redes sociales- tuvo que asistir a su primer debate y para ello apostó a un jugado look.

La hermanita optó por un vestido escotado de brillos para su primera noche fuera de la casa. Completó el look con un maquillaje bien cargado, sus clásicas pestañas y el pelo suelto con ondas.

Daniela Celis Foto: Telefé

Daniela se enteró de lo que Thiago decía de ella dentro de la casa

Durante su estadía dentro de la casa, Daniela tuvo un breve pero apasionado amor con Thiago. Sin embargo, la relación duró poco y tuvo muchas idas y venidas. Fue por eso que Daniela rompió en llanto al enterarse de que Thiago dijo de ella en el breve lapso que duró el amor.

Daniela Celis, la participante de Gran Hermano, conquistó desde Mar del Plata. Foto: Instagram

“Evidentemente, me equivoqué. Nosotros hablábamos, pero no me decía las cosas así. Él a mí me decía otra cosa o me lo dibujaba de otra manera”, sostuvo “Pestañela”.

Y enfatizó en que él nunca fue de frente con ella: “Me decía que estábamos bien y que le gustaba estar conmigo; no me decía que era pesada. Si él hubiera sido sincero desde un primero momento, yo no lo hubiese presionado tanto. De hecho, yo no sentía que él estaba presionado”.