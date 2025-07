No olvida a Talleres: campeón con Platense, juega por primera vez en su provincia y destacó a la T

El recorrido de Fernando Juárez, 26 años, lo llevó a ser refuerzo en Central Córdoba para jugar por primera vez en su provincia, Santiago del Estero. Con el título de campeón con Platense, y el recuerdo fresco por sus inicios en Talleres.

“Lo que me pasó en Platense, el título que ganamos, me hubiera gustado que me pase en Talleres, el club al que siempre voy a considerar mi casa por haber llegado con 12 años”, expresó el “Ajito” Juárez en una entrevista con De la cancha al living, por canal Showsport.

“Lo que soy como jugador y como persona me lo inculcaron en Talleres. Por eso me quedó la espina de no haber jugado un poco más y mostrar un nivel más elevado cuando estuve”, remarcó el volante.

En Talleres debutó en Primera en 2016, apadrinado por Pablo Guiñazú. Jugó en Malta y en Chile, estuvo un par de temporadas en Platense, que adquirió su pase, y recaló para este torneo en Central Córdoba. En medio tuvo una segunda etapa en el Albiazul.

Fernando Juárez vuelve al fútbol argentino (Platense)

LA FIESTA INOLVIDABLE CON EL PLANTENSE CAMPEÓN

“Por esas cosas del fútbol nos tocó ganar la final con Platense en Santiago. Estaba mi familia en la tribuna, por lo menos a los que les conseguí entradas je, y fue un premio especial”, remarcó el “Ajito” Juárez.

De ese festejo inédito del “Calamar”, la relación con Guido Mainero, con el colombiano Luis Angulo, a quien conoció en Platense antes que pasara a Central Córdoba, dio muchos detalles en un divertido ping pong.