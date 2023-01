Juliana Díaz y supuesta infidelidad: “Con mis amigas nos damos picos siempre”

Pasada una semana desde su insólita expulsión de Gran Hermano y su segunda salida de la casa, Juliana Díaz rechazó este lunes los rumores de infidelidad en su relación con Maximiliano Giudici. En una extensa transmisión en vivo, aclaró el origen de la foto que se sacó con otra mujer. “Con mis amigas nos damos picos siempre”, explicó.

La exparticipante del reality show argumentó que el beso a otra chica fue “como en chiste”. Respecto de la imagen, precisó que conoció a la otra protagonista en un boliche y recordó: “La pasamos joya, bailamos todos juntos. Para mí, hasta fue gracioso”.

La venadense fue la sexta eliminada del concurso, pero volvió a través del repechaje. Foto: @juuli.dc

La “Tini” de Gran Hermano añadió que también les dio “picos” a sus compañeras de la casa y enfatizó que ya había hablado del tema con Maxi. “Nunca voy a hacer algo que lo ponga mal o lo exponga de una manera fea. Se nota firmemenete todo los que nos queremos y lo sigo sostienendo afuera”, aseveró.

La exparticipante oriunda de Venado Tuerto volvió a su ciudad natal y este lunes a la noche habló con sus seguidores de Instagram durante una hora y media. Si bien tocó otros temas, admitió que la supuesta infidelidad fue la que tuvo mayor rebote, pero consideró que es solo “parte del show mediático”.

“Gracias a mi expulsión, ahora estoy en boca de todos. Fui trending topic en Twitter y TikTok”, se jactó la santafesina de 32 años. De esta forma, reiteró que su paso por Gran Hermano tuvo un saldo muy positivo. Ante las críticas a su conducta después del repechaje, comentó: “A mí me han pasado cosas terribles en la vida, no puedo sentirme humillada por algo que, al fin de cuentas, me está favoreciendo”.

Juliana Díaz quiere irse a vivir con Maxi después de Gran Hermano

Durante la transmisión en vivo por Instagram, Juliana detalló que pasó seis años sin novio. Al respecto, agregó que se muere de ganas de presentar a Maxi fuera de la casa. “Se va a comprar a toda mi familia ese negro”, vaticinó con tono cariñoso.

La venadense destacó que el cordobés “nunca le tira mierda a nadie” en Gran Hermano y expresó: “Es lo que yo buscaba en mi vida: un cambio así”. A continuación, deslizó que ya piensa en la posibilidad de vivir juntos cuando termine el reality show.

La pareja fue la primera que tuvo sexo en el reality show.

Así como respondió a las críticas que recibe, Juliana también salió a defender a su novio por las bromas sobre su conducta en la casa. “Me encanta que sea así de pollerudo. Son todos unos envidiosos”.

Finalmente, la santafesina reiteró que sueña con trabajar en televisión. Aunque ya había dicho que planeaba convertirse en actriz, en esta ocasión manifestó: “Espero que me llegue algún contratito como panelista”.