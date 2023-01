Efecto “Coti”: Juliana Díaz comparó a Gran Hermano con “La Granja de Zenón”

Apenas se confirmó que Constanza Romero se iba de Gran Hermano por el voto del público, Juliana Díaz se quejó del resultado y comparó al reality show con “La Granja de Zenón”. El mensaje de apoyo a “Coti” generó múltiples críticas en redes sociales hacia la postura de la exparticipante oriunda de Venado Tuerto.

“No quiero que se vacha”, rezaba uno de los mensajes que compartió la “Tini” del programa. Con una foto de ambas, respaldó a la correntina durante la gala de eliminación que se definió en un duelo con Ariel Ansaldo.

La santafesina se enojó ante el resultado de la votación. Foto: @julianadiazgh

Juliana salió a bancar a “Coti” a la noche y se quejó de su salida apenas pasada la medianoche. “No, dejate de joder. Si seguimos así, Gran Hermano se va a convertir en ‘La Granja de Zenón’”, ironizó.

Días antes de la gala, la exparticipante de 32 años protagonizó un cruce indirecto con Jimena Barón, que la criticó por su análisis en el programa. En esta ocasión, algunas personas le recordaron que ella quería sacar a la correntina de la casa.

La santafesina pasó por la noche de los ex Gran Hermano con un look total black. Foto: @norberto_rene_juarez

“Las quiero a todas y amo Gran Hermano. Cuando termine, las invito a comer”, anunció la cantante este sábado para dar por cerrada la grieta. Luego aclaró: “A vos también, Juliana, porque a veces, cuando te va como el culo en el amor, te juro que das unos consejos de puta madre”.

Juliana Díaz volvió a enfrentar rumores de infidelidad fuera de Gran Hermano

Antes de la eliminación de “Coti”, Juliana Díaz volvió a quejarse de los rumores de infidelidad en la relación con Maximiliano Giudici. En esta oportunidad, el disparador fue la foto de la santafesina con otra mujer.

El "Pela" y Juli fueron la primera pareja que dio el consentimiento en el reality show.

Aunque no desmintió la imagen, la “Tini” de Gran Hermano aseguró que tiene “cosas charladas” con el cordobés sobre el vínculo entre ambos. A partir de allí, aseveró: “No le jode que esté con otra mina, no se por qué hace falta que lo aclare tantas veces”.

“Me tienen las pelotas infladas con el tema de la infidelidad”, remató la venadense. Así criticó a la gente que “insiste en querer hacer daño” y “perjudicar la pareja” que formó dentro de la casa. “Somos dos personas que se quieren mucho, ¿tanto les duele? Sean felices y dejen serlo también”, se despidió.