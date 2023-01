Coti Romero habló de todo: contó qué hubiera pasado si quedaba embarazada en Gran hermano y cuál es su sueño

Entre lágrimas y tristeza, Coti Romero se despidió de la casa de Gran Hermano, pero ahora comenzó su “desfile” por los canales de televisión y la correntina demuestra que quiere permanecer en la pantalla. La décima eliminada reafirmó que ella entró a jugar, y no entendía como sus compañeras no lo veían así; además habló de la posibilidad de embarazo y dejó muy clara su postura.

“¿Cómo me van a decir que soy mala mina o que fui en contra de mis amigas, cuando nosotros de entrada sabíamos que esto era un juego?”, comenzó diciendo Coti en LAM, y aseguró que “me iba a salir bien, si no fuera por los gritos”.

En el medio de su respuesta, Ángel de Brito la “pinchó”: “Vos decías que sabías como funciona Gran Hermano, pero ellas están adentro. ¿Qué te falló?”. A lo que la correntina, que ya vio algunas filmaciones, sostuvo que ella misma se falló y que se arrepiente de algunos comentarios que hizo adentro de la casa más famosa del país.

“Quizás a las chicas: dije algunas veces que no le daba la cabeza, y siento que estuvo muy mal. Era de bronca”, detalló y agregó otra situación: “También cuando hablé de la familia de Nacho: lo dije en forma de joda, pero después me di cuenta de que con eso no se tiene que joder, pido mis disculpas”.

¿Amor o juego? Qué siente Coti Romero por Conejo

“Al principio me acerqué a él por juego, pero después fue que empecé a sentir un poquito más, me gustaba, me atraía más su personalidad, como era”, comenzó diciendo la jugadora más polémica que hasta ahora tuvo esta edición de GH.

La reacción de Conejo luego de la salida de Coti Romero de la casa de Gran Hermano. Foto: Instagram

Al mismo tiempo, sostuvo: “Estaba acostumbrada a que los chicos sean un poco más sumisos conmigo, como que hagan lo que yo quería”; y De Brito la interrumpió con un “¿más todavía?”, a lo que la correntina se rió y agregó que Conejo le llevaba “la contra muchas veces”.

Cómo es estar dentro de la casa de Gran Hermano

“Adentro de la casa es muy loco, se aumentan demasiado las cosas ahí adentro”, enfatizó, aunque se sinceró: “A veces sobreactuaba algunas cosas porque me servía que la gente de adentro me vea como la nenita caprichosa y no me vote”.

Además, reconoció que el ingreso de nuevos y exparticipantes la bajoneó bastante. Al ser consultado por si le había sacado la ficha a sus compañeros o descubrió cosas ahora que está afuera, sostuvo que no vio sorpresas, ya que todos son “predecibles”, salvo Marcos: “Era muy callado, nunca decía nada. Yo decía ‘capaz va por lo obvio, o se le acerca mucho a Alfa porque sabe que tiene gente.”.

Marcos, puede llegar a ser el ganador de Gran Hermano para Coti Romero.

También sostuvo que ella sentía que las chicas “no jugaban” y por eso fue contra ellas, ya que Coti sentía que eran “débiles”, cosa que no con los chicos: “Fue mi percepción estando adentro y por los gritos que escuchamos”, señaló. Y al ser consultada por el posible ganador del certamen, sostuvo que quizás “puede ganar Marcos”.

Qué será del futuro de Coti Romero afuera de la casa de Gran Hermano

A la correntina se le iluminó la cara cuando le preguntaron por lo que ella quería hacer afuera de la casa: “Me gusta mucho la actuación, me encantaría ser actriz”. Y esto no parece estar muy lejos, ya que semanas atrás Nito Artaza ya había adelantado que estaba esperando a que saliera del reality para hacerle una propuesta laboral.

Y como el productor teatral, son varios los interesados en sumar a Coti, porque generó un personaje atractivo para la gente (amor u odio) y la personalidad que muestra parece ser un imán.

Sexo en la casa de Gran Hermano y el posible embarazo

“Te olvidas que hay cámaras”, comenzó diciendo Coti al hablar de lo que sintió al mantener relaciones sexuales dentro de la casa, pero luego agregó que “la primera vez te da más vergüenza, más por mi familia; peor después es una vida normal ahí adentro”. Al ser consultada por la vez que tuvo sexo frente a otras personas, la correntina sostuvo que “fue una falta de respeto. Fue un momento de calentura”.

De Brito fue al grano, siguiendo con la polémica por le uso o no del preservativo: “¿Se cuidaban o no se cuidaban?”; a lo que Coti confirmó que no, y el conductor de LAM le retrucó: “Mirá si quedabas embarazada”.

“Hubiera sido horrible, pero gracias a Dios, no sucedió”, dijo levantando las manos al cielo. Vale aclarar, que durante un par de días Coti estuvo preocupada y hasta llegó a hablar con Conejo la posibilidad de haber quedado embarazada.

A pesar de haberse manifestado de esta manera, la correntina reconoció que es “provida y no tengo miedo a decirlo”. En esta línea agregó que si se concretaba el embarazo “lo hubiera tenido”.