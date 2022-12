Gran Hermano: Coti Romero intentó chicanear a Marcos Ginocchio pero la que terminó enojada fue ella

Este martes, los participantes de Gran Hermano vivieron una noche muy intensa por la pelea entre Coti, Julieta y Romina, las mujeres se dijeron de todo por una “traición” dentro de la casa a la hora de votar en el confesionario. Después hubo un cruce entre la correntina y Marcos, el salteño de pocas palabras, pero -para muchos- las justas y en el momento indicado.

Después de la salida de Daniela, Julieta y Romina apuntaron contra Coti porque creen que fue ella fue la culpable de que tres mujeres queden en placa para abandonar la casa de Gran Hermano. “Acá vinimos a jugar, no a hacer amigos”, gritó la correntina.

El clima quedó totalmente tenso y los “chistes” entre el resto de los participantes no tardaron en llegar. Así fue que Marcos comenzó a gritar el nombre de la correntina y cuando ella lo escuchó no dudó en decirle algo al respecto. “Se le da por gritar a este chico, no sabía que hablaba. Me enteré hoy que hablabas”, manifestó Coti.

El salteño no se quedó atrás y le respondió: “Yo todavía no me entere que Coti habla sin gritar”. La correntina lo miró y le dijo: “que malo que sos. Mi tono de voz es así”. Claramente la convivencia para los “hermanitos” cada vez es más difícil y no soportan los comentarios de los demás.

Los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar el momento y dejaron miles de comentarios al respecto. “Bien primo siempre certero y sin vueltas”, dijo una seguidora. Cabe resaltar que Marcos es uno de los favoritos del público, por lo que a Coti no le conviene tenerlo en contra.

La escandalosa pelea entre Coti, Julieta y Romina que revolucionó la casa de Gran Hermano

Julieta y Romina apuntaron contra Coti después de la salida de Daniela, ya que -según las jugadoras- quedó en evidencia la jugada que hizo la correntina para eliminar a una mujer de la casa de Gran Hermano.

El enojo de la ex diputada y “Disney” fue porque cuando quedaban solo cuatro mujeres en la casa, ellas prometieron no votarse y deseaban pasar las fiestas juntas porque creían ser amigas. Sin embargo, este martes por la noche la relación entre las tres se rompió.

“No me importa si me decís que afuera no me querés ver, para mí esto es juego. El día que tenga que votarlas las voy a votar. Traidora no soy, porque no las voté nunca, pero si algún día lo tengo que hacer lo voy a hacer”, le dijo Coti a Romina.

“Está bueno que lo digas porque nos habías dicho que nunca nos ibas a votar. El pacto fue entre las cuatro”, le recordó Romina, mientras Coti insistía a los gritos que ella no fue a la casa a hacer nuevas amigas.

“¿Qué te pasa? te pones como loca, porque tenes el culo sucio, ya sabemos que venís a jugar, a vos te gritan traidora todos los días. Ya sabemos cómo sos, ya nos dimos cuenta cómo sos, no hace falta que aclares que venís a jugar. No sabía que era verdad que estaba bueno nominar amigas. Yo al menos falsa no soy. La gente lo ve todo, ya lo sabemos y ya lo comprobamos”, le respondió Julieta a la correntina muy indignada.