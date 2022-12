Julieta Poggio es una de las favoritas de “Gran Hermano” (Telefe). Sus divertidas frases, actitudes y la forma de desenvolverse adentro de la casa hicieron que se gane el cariño del público, el cual está prendido las 24 horas del día a la pantalla chica.

Julieta Poggio es una de las favoritas de "Gran Hermano". Foto: instgaram

Como el reglamento prohibe que los participantes utilicen dispositivos móviles en el reality, varios son los allegados que se encargan de administrarles las redes sociales. Es por eso que la cuenta de Instagram @poggiojulieta está siempre activa.

Desde Vía País, te mostramos el día que Julieta Poggio de Gran Hermano rompió corazones con una microbikini negra. En la publicación, la cual obtuvo miles de likes, se la ve posando desde diferentes ángulos.

La vez que Julieta Poggio de Gran Hermano rompió corazones con una microbikini negra . Foto: Instagram/@poggiojuli

“Hermosa de cara y lo demás ni hablar”, “Esas facciones”, “Que linda que sos”, “Sos una bomba”, “Nananana”, “Qué linda que sos”, “Naaaah, no se puede ser tan diosa”, le dijeron algunos.

El insólito pedido de Julieta Poggio a su madre

A través de las cámaras de la casa, Julieta Poggio mostró el percance que tuvo con una de sus medias y le habló a su madre, algo que hizo estallar de risa a sus compañeros.

El percance de Julieta Poggio en "Gran Hermano". Foto: Captura

“Mami... ¡no tengo medias!”, exclamó, mientras levantaba el pie y mostraba su prenda rota, que dejaba a la vista su dedo gordo.

Y siguió: “No tengo medias, me las dio ella porque yo no tenía... No sé que pasó con las mías, se las robo a mi papá y a mi mamá, también a mi novio...”.