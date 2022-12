Gran Hermano: el novio de Julieta Poggio se refirió a los polémicos comentarios de Agustín

A pesar de que Agustín Guardis era uno de los participantes de “Gran Hermano” más queridos por el público, una serie de polémicos comentarios para con Julieta Poggio lo dejaron en el blanco de la escena y generaron repudio en el afuera.

Julieta Poggio dijo que se siente acosada por Agustín. (Captura de pantalla)

Lucca Bardelli, el novio de la joven, fue quien expresó su malestar con “Frodo” a través de su cuenta de Instagram. “Que tipo desagradablee”, escribió sobre una imagen de Agustín, a la vez también le habló al grupo de fanáticos que siguen al participante. “Sorry a la frodoneta, pero es un montón o sea ni yo le le digo tanto”.

Lucca, el novio de Julieta, expresó su enojo con Agustín por sus polémicos dichos. Foto: Instagram cap

Cuáles fueron los polémicos comentarios de Agustín

“Qué buen andar que tiene, qué buen andar, parece que va bailando!. A mí me gustan mucho las minas, yo me di cuenta de eso. Y no me gusta cuando no quieren cog... , me rompe las pelotas. Yo quiero todo el tiempo, todo el tiempo lo estoy haciendo en mi casa”, expresó Agustín en diálogo con Alexis.

Gran Hermano: más comentarios repudiables de Agustín para Julieta (Collage web)

Anteriormente, el joven había expresado algo similar ante Marcos: “Che, que buena que está esta piba, loco. Julieta. Encima se puso a hacer esas piruetas. Qué ganas de agarrarla así. Se me están acabando las pulgas, en cualquier momento la encaro de una”.

Sin embargo, eso no fue todo. “Frodo” se refirió a la posibilidad de que Lali Espósito sea una de las personas que ingresen a la casa y, más allá de su admiración por la artista, comentó su deseo de tener sexo con ella.

“Qué buena que está. Le hago levantar el dedo aunque no quiera”, dijo en relación al gesto que los participantes tiene que hacer para dar su consentimiento.

Qué dijo Julieta sobre Agustín

Julieta Poggio dijo sentirse incómoda ante las frecuentes miradas de su compañero. “Yo me la veía venir, a veces me mira de una manera que me incomoda”, manifestó la influencer delante de Alfa, Romina y Nacho.

Al escucharla, el veterano de la casa le preguntó: “¿Qué vas a hacer si te tira los perros? Darle un beso, no te queda otra”. La joven hizo notar el rechazo y la molestia en su rostro, y le respondió: “Yo posta voy a hacer algo, bol... Hace unos días lo noto”.