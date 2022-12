La vez que Julieta Poggio de Gran Hermano se disfrazó de conejita Playboy

Cada vez son más los famosos que apoyan desde afuera de la casa a la bailarina Julieta Poggio. Las últimas en sumarse a su fandom fueron Julieta Puente y Sereinne.

Sorprendió a todos sus seguidores con un estilo mega original Foto: instagram

El domingo pasado, fue la octava gala de eliminación y por primera vez la favorita apareció en la placa. Aun así, los televidentes de Gran Hermano colmaron las redes sociales para apoyar a la joven de 21 años y expresar su descontento con Agustín, quien finalmente fue el último expulsado del reality.

En el 2019, Poggio ya era influencer a través de su cuenta de Instagram y compartió todo su viaje de egresados con sus fanáticos.

Desde que ingresó a Gran Hermano, Julieta Poggio multiplicó seguidores en Instagram. Foto: Intagram/@poggio

Para la fiesta en Genux, el tradicional boliche de Bariloche, eligió disfrazarse de conejita Playboy y la publicación se llenó de corazones rojos.

Deslumbró en la red social de la lupita con su disfraz Foto: instagram

Un alivio para Julieta Poggio

El domingo permanecían en placa: Agustín, Nacho, Romina, Julieta y Marcos. Los últimos dos experimentaron por primera vez la adrenalina de poner quedar fuera del juego. Antes de que se conocieran los datos, la más joven dentro de la casa afirmó: “Estoy re nerviosa, nunca viví esto en carne propia. En la semana estuve bien, estoy tranquila, no me arrepiento de nada porque lo que mostré acá es lo que soy, y afuera sé que me esperan cosas lindas, pero acá es donde quiero estar”.

Julieta Poggio deslumbró luciendo una microbikini color rojo pasión Foto: instgaram

El participante con menos votos en contra fue Marco con el 1,08%, mientras que Julieta quedo en segundo puesto con el 5%, una cifra realmente alentadora para la concursante.