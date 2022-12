Julieta Poggio de Gran Hermano enamoro a toda la televisión argentina con su minifalda fluo en la gala de nominacion

Este fin de semana, va a ser la primera vez que Julieta Poggio tome protagonismo en la gala de eliminación, porque recaudo votos de sus compañeros para que el domingo figure su nombre.

Sorprendió a todos sus seguidores con un estilo mega original Foto: instagram

Thiago siendo el líder de la semana, prefirió mantener su amistad con la bailarina a un costado y salvar a otro compañero. De todas maneras, ya comenzaron las mentiras entre las mujeres y lo cierto es que Coti le dio 2 de sus votos a la joven de 21 años, al igual que su novio Alexis.

Poggio salió con los tapones de punta y utilizó la espontánea contra Maxi, mientras que los votos restantes los uso contra Agustín porque no le gusta su tipo de juego y según ella, no lo aguanta más. Esta clarísimo que no hay onda entre los dos.

Julieta Poggio deslumbró luciendo una microbikini color rojo pasión Foto: instgaram

Sin embargo, muchos usuarios en las redes sociales recalcaron el total look de la modelo: se trató de una minifalda color amarillo fluo tiro bajo y un crop top en un tono oscuro. Una combinación ideal para estar a la moda en un día caluroso.

Quienes quedaron en placa

Los 6 participantes que quedaron en placa antes que el líder de la semana salve a uno son: Julieta, Maxi, Romina, Agustin, Nacho y Marcos.

Desde que ingresó a Gran Hermano, Julieta Poggio multiplicó seguidores en Instagram. Foto: Intagram/@poggio

Pero lo cierto es que uno de los preferidos de la casa, Thiago, salvo a uno de ellos de la gala de eliminación del domingo: Maxi.