Julieta Poggio de Gran Hermano peló papas por primera vez: “Mirá, tiene como granos”

Julieta Poggio es uno de los personajes más queridos dentro de la casa de Gran Hermano y muchas de sus intervenciones son destacadas por los internautas con humor.

Como ya se sabe, dentro de cualquier casa las tareas domésticas deben dividirse, aunque muchos no sean especialistas en determinadas cuestiones. Ese fue el caso de Julieta, que por primera vez en su vida tuvo que pelar papas.

Con la ayuda de sus compañeros, la “hermanita” comenzó su tarea con un pelapapas, pero vio que, a diferencia del resto, hacía mucho más lento. Entre risas, recibió la ayuda de Nacho, que buscó explicarle cómo es la técnica.

Sorprendida, Julieta miró la papa una vez que estaba pelada y comentó: “Mirá boludo, tiene como granos”, evidentemente asombrada.

Julieta Poggio ya había avisado de su poca experiencia en la cocina

En la previa del comienzo de Gran Hermano, en su presentación ya Julieta había avisado sobre su falta de experiencia culinaria: “Soy actriz, profe de danza jazz... Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. Solo tomo champagne y me gusta estar bien arreglada, soy bien coqueta. Les advierto que no me gusta cocinar, limpiar, lavar los platos. Que de eso se ocupe otro. Soy un poco egoísta, lo estoy tratando con la psicóloga”, había dicho.