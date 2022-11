La mamá del ex Gran Hermano Tomás Holder estaría saliendo con un famoso periodista

Tomás Holder no deja de ser noticia, a pesar de que ya pasaron varias semanas de su expulsión de la casa de Gran Hermano. Esta vez, el motivo es su mamá Gisela Gordillo, pues se conoció que la mujer habría iniciado un romance con Ulises Jaitt, hermano de Natacha Jaitt.

La información fue brindada por Martin Salwe en el ciclo Intrusos conducido por Flor de la V. El periodista contó que el romance entre la mamá de Holder y Jaitt surgió tras una entrevista radial que el periodista le hizo por un tema vinculado a Gran Hermano.

“Arrancó este fin de semana, fueron a comer a dos parrillas consecutivas. Ella vino desde Rosario. Primero fue por la radio, después fue una juntada acá en capital”, aseguró Salwe.

Cómo nació el romance entre la mamá de Tomás Holder y Ulises Jaitt

Si bien ni Holder ni Gisela Gordillo hablaron al respecto, quienes presenciaron la entrevista radial pudieron dar cuenta de un momento en particular en el que ella tiró un “palito” al hermano de la mediática Natacha Jaitt.

“¿Con qué famoso tenías una fantasía?”, preguntó Jaitt, a lo que ella respondió: “Cuando era chica no me gustaban ni las nenas ni los nenes. No había nada. Me gustaba Axel de Guns ‘N’ Roses . Atractivo, Enrique Iglesias. Si me preguntás ahora, Santiago del moro me parece re lindo, pero me parece lindo desde hace 20 años. Vos también me parecés lindo”.

Esa confesión habría motivado a Ulises a invitarla a salir, y la rosarina no sólo aceptó sino que viajó a Buenos Aires para concretar la cita, llegando incluso a dormir en su casa.