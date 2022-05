No todo es polémica en el programa de Florencia Peña, “La Pur* Ama”. También tiene un momento donde entrevista a famosos, con quienes habla de su carrera y vida personal. Este miércoles, participó Flor de la V y reveló que sigue teniendo deseo de volver a ser madre.

Florencia y su marido, Pablo Goycochea, son padres de los mellizos Paul e Isabella. Ahora tienen deseos de agrandar la familia, a poco más de diez años de su nacimiento.

Flor de la V

“Me pasa que al tener mellizos, siempre me tenía que dividir el cariño, como que no tenía la posibilidad de disfrutar el bebé al cine por ciento. Y últimamente me agarró la necesidad de la maternidad”, explicó la actriz.

Flor de la V con Florencia Peña Foto: América

La conductora de “Intrusos” cree que el deseo quizá le volvió a nacer porque sus hijos ya están grandes. “Sí me dan pelota pero ya no es esa cosa del pegote como antes”, dijo Florencia de la V sobre sus hijos de casi 11 años. Sin embargo, su marido no estaría tan convencido.

Sobre Pablo, Flor reveló: “Yo le vengo tirando algunas indirectas, en realidad ahora ya son directas pero él me dice ‘no es este el momento pero no lo descarto’”. Además, de la V bromeó con la conductora: “Con un útero tendría doce hijos, creo que lo mejor que hago es ser mamá”.

Flor de la V y sus hijos Foto: Web

La reflexión de Florencia de la V sobre la maternidad

La conductora cree que sus dos hijos la eligieron a ella como mamá. Desde la primera vez que los vio, se creo una conexión muy especial entre Flor, Isabella y Paul. “Es indescriptible con palabras, es sagrado, y todos los días desde ese entonces me fueron enseñando”, expresó en “Intrusos”.

Flor de la V y su familia Foto: Web

Además, la actriz reveló los momentos más especiales que vivió junto a sus mellizos. “La primera vez que te miran a los ojos mientras les estás dando la mamadera, o a la primera vez que te dice mamá, o cuando caminan, o cuando escriben por primera vez su nombre”, contó.