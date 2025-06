Flor de la V dio cátedra de estilo y mostró cómo hacerle frente al frío sin perder el toque sexy

Flor de la V logró formar una comunidad fiel que la acompaña en cada paso. En redes sociales encontró el lugar perfecto para mostrarse tal como es: auténtica, cercana y multifacética. Ya sea desde la televisión o en la intimidad de su casa, comparte distintos momentos de su vida, y sus seguidores responden con admiración y mucho cariño.

Flor de la V dio cátedra de cómo llevar básicos y hacerle frente al frío sin perder el toque sexy

En esta oportunidad, la conductora decidió compartir con sus seguidores una serie de fotos en las que mostró el look elegido para afrontar el frío. En las imágenes se la puede ver con un sweater gris de hilo, una pollera larga a tono un tajo sobre la pierna que le dio el toque sexy y unos zapatos en negro, que combinó con un camperón simil piel.

“Un básico para estos días de frío“, escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente consiguió miles de likes y cientos de comentarios.

La revelación de Flor de la V a sus 50 años que impactó a todos

En su visita al programa de Ángel de Brito por Bondi, la famosa reflexionó sobre su edad y confesó su peor miedo: “Así, fresca, no lo puedo creer. Primero yo pensé que iba a estar muerta, tenemos un promedio de vida de 35 años”.

“Las travestis no pasan los 35, 40 años, entonces ya decir 50… Por la precariedad que hay, la mala vida, no tienen acceso a la salud, se prostituyen desde muy chicas, están expuestas a todo tipo de enfermedades”, enumeró Flor las razones por las que la comunidad no sobrevive tantos años.

Ante esto, la famosa contó cómo viven sus pares y alzó la voz: “Se exponen también a la silicona líquida, hay algo de construcción cultural que la empuja a algo de constante peligro. Yo zafé por esto, los medios. A mí me salvó la tele, lo de Lucho Aviles”.

“A veces la gente se olvida lo que es la televisión, viste que a veces entre gente porque sí, yo no era conocida en ese momento, pero me sentaba en el living a opinar de cualquier cosa. Me pasaban el bolo doble, y así fue como empecé, con Chiche, después hice teatro. Pero así me ayudó a pagar el alquiler y eso me salvó de todo lo demás”, comentó Flor de la V.