Gran Hermano: Laura Ubfal contó la verdad sobre el episodio por el que tildan a Alfa de acosador

El estreno de una nueva edición de Gran Hermano tiene a los usuarios de las redes sociales pendientes 24 horas de lo que pasa dentro de la casa más famosa del país. Fueron 18 los “hermanitos” que ingresaron el pasado 17 de octubre a la casa, sin embargo, ya quedan 14 y comienzan a perfilarse los mejores jugadores.

Entre los integrantes del reality que tienen más apoyo por parte del público están Agustín “Frodo”, Julieta, Alfa y Marcos. Sin embargo, otros no tienen esa suerte y lograron posicionarse como los jugadores menos queridos por la audiencia, este es el caso de Lucila “La Tora”, Juliana, Maxi y María Laura “Cata”.

El grupo de "los primos", uno de los más queridos por el público. Foto: Captura

Durante la noche del miércoles se revelaron las nominaciones y cuál es la placa final que definirá el próximo domingo quién es el nuevo eliminado de la casa. A medida que pasan las semanas, son varias las polémicas que ocurren y una de las más recientes tuvo como protagonista a Walter “Alfa”.

Alfa, uno de los participantes más queridos por el público. Foto: Captura de pantalla

Sucede que, en un confuso episodio, Alfa habría tenido un desafortunado comentario para con una de las chicas de la casa: Coti Romero. Y fue una polémica que se reavivó luego de que el domingo no haya sido eliminado, ya que algunos de los participantes consideraban que había sido una actitud que podría llegar a calificar dentro de “acoso”.

La Tora se quebró en el confesionario tras la discusión con Alfa en Gran Hermano

Incluso, fue “La Tora” quien se acercó al confesionario para preguntarle a Gran Hermano si el clip lo habían pasado por la tele. La participante quebró en llanto y luego decidió hacer la espontánea, para darle tres de sus votos a Alfa. Sin embargo, parece que la historia sería diferente.

Qué pasó entre Alfa y Coti de Gran Hermano

“Mirá Cotita, 10 cm de circunferencia. Un desodorante”, dijo Alfa, mientras Coti estaba acostada con el Conejo, quien es su pareja dentro de la casa, en la cama. Esto desató una serie de reproches para con el participante y lo trataron de “viejo asqueroso”, “viejo verde” y acosador por sus dichos.

Coti y Alfa envueltos en una polémica. Foto: Archivo

En “Gossip” (Net TV), el programa conducido por Laura Ubfal se reveló un detalle. “Quiero decir que lo de Alfa, que si bien no estaba grabado, lo que Alfa estaba haciendo es imitar al Cone. Él imitó al Cone como que le hablaba a Coti”, comenzó diciendo la conductora.

“Él lo que hizo es como que fuera Cone el que hablaba”, aseguró Ubfal. “Igual es sancionable, igual no se tendría que haber metido ahí, no tiene sentido que lo haya hecho. Ya Gran Hermano lo mandó a placa, ya pasó, ya para mí es capítulo pasado. Y ojalá de ahora en más Alfa se de cuenta que no se tiene que meter en esos temas”, aclaró Laura.

Esto provocó revuelo en las redes sociales ya que aseguran que se desfavoreció la imagen del participante, ya que sólo se mostró una sola parte. El argumento de los usuarios de las redes es que se lo descontextualizó porque el chiste fue para el Conejo, ya que los hombres estaban haciendo alarde del tamaño de su miembro.