Gran Hermano 2022: qué dijo la madre de Tomás Holder luego de su salida de la casa

Luego de que Tomás Holder resultara el primer eliminado de la casa de Gran Hermano, su madre, Gisela Gordillo, expresó su disconformidad con el personaje que mostró su hijo durante el reality. “El psicólogo que asesora nos acompañó a mí, a su novia y a su amigo a saludarlo en un cuartito y Tomi estaba eufórico”, comentó la mujer en diálogo con Carmen Barbieri, en su programa Mañanísima.

Gordillo aseguró “estar feliz” de que haya salido del programa “por el miedo a lo que podía ocurrir después”. “A mí como mamá me partió el corazón que diga que con el personaje se sentía fuerte y como Tomi no podía aguantar estar en la casa”, reconoció. Y agregó: “Él y Thiago fueron los únicos que entraron llorando y después ni yo entendía lo que hacía, lo hubiera sacado a sopapos, le dije que lo mejor que tienen las personas es la humildad y que ese personaje lo iba a hacer perder”, aseguró respecto de lo que le dijo antes de que ingresara.

La casa tras la salida de Holder

Por otra parte, Gisela mencionó que Tomás tiene desde su nacimiento un complejo con su aspecto físico. “Tiene un problema en el pecho, que de un lado se va para adelante y del otro no, la obra social no me cubría el arnés que tenía que usar, yo no llegaba a pagarlo y él empezó a entrenar, y por eso no se le nota la diferencia del pecho”, describió. Y señaló que seguramente no habló de eso en la casa “por vergüenza”.

“Me gustaría que vaya a un psicólogo”

Gordillo fue madre de Tomás a los 20 años y luego otros dos chicos más. Tomás vive con ella y, según cuenta, “la ayuda a criar a sus hermanos”. “Yo vine en colectivo a Buenos Aires y mi hijo se maneja en otro mundo y quiere sostener eso por presión de su entorno, pero es insostenible...”, señaló en relación al personaje que Holder mantiene en sus redes sociales.

“Tuve un ACV en la pandemia, un problema de corazón y él me ayudó, es un gran hijo”, expresó la mujer. Y agregó sobre el chico: “Tomi no es millonario, tiene canjes, la Ferrari (que muestra en sus redes) es del amigo”, contó.

Habló la madre de Tomás Holder

“Me gustaría que vaya a un psicológo porque si él cree que el personaje lo va a sostener porque le da miedo mostrarse vulnerable, lo va a sacar de juego no sólo en una casa sino en la vida. Lo veía respirando por la boca, me daba cuenta de que estaba saturadísimo y que no iba a poder seguir sosteniendo el personaje”, reconoció.

En cuanto a la relación con su padre dijo: “A veces habla con el padre. Apenas empezaron los castings el padre le dijo ‘vos tenés que dividir grupos, hacer estrategias’”.