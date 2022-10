Gran Hermano 2022: el primer eliminado de la casa fue Tomás Holder y las redes se llenaron de memes

Este domingo por la noche conocimos al primer participante que se fue de la casa más famosa del país. Entre mucha polémica en las redes, el público decidió que Tomás Holder abandone el reality show.

Santiago del Moro fue quién anunció la primera expulsión durante la transmisión de este Gran Hermano 2022 e invitó al participante al piso del estudio.

Primera gala de eliminación de GH 2022 / Archivo

Tomás Holder, Marcos Ginocchio y Agustín Guardis eran los tres jugadores que corrían peligro de eliminación durante la gala. El primero en ser salvado fue Marcos Ginocchio y gritó como un gol el anuncio de Del Moro.

Los concursantes dependían del voto de la gente, que son quienes tienen la última decisión en el programa. El voto del público es negativo, es decir, que no eligen por sus gustos y preferencias, sino que deben decir quién se va.

En este caso Tomás Holder fue quién tuvo que abandonar la casa y en las redes sociales se expresaron las críticas hacia el jugador.

Hubo otro participante que estuvo a punto de quedar entre las nominaciones. Es el caso de Walter “Alfa” Santiago que quedó a salvo de la expulsión luego de que Martina -ganadora de la competencia de líder semanal- decidiera salvarlo por una cuestión estratégica.

Walter Alfa en Gran Hermano

Las declaraciones de la mamá de Tomás Holder en la eliminación de Gran Hermano 2022

En la previa a anunciar la eliminación del participante, Santiago Del Moro entrevistó a los familiares de los participantes del reality. Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder, estaba en la primera fila y respondió con rapidez.

“Estoy nerviosa, no importa por si se queda o se va, sino por el personaje que hace adentro de la casa. No me gusta para nada. Entró con eso del Tiktok”, aclaró.

“Es que la gente no sabe que es muy chico, ¿no?”, vuelve a preguntar Del Moro. “Claro, tiene solo 21 años”, retruca la madre.

Tomás Holder entró a Gran Hermano 2022. Foto: @tomasholder_

Su novia también se encontraba en el estudio y dijo que no le gusta como está jugando. “Cuando salga lo voy a retar”, declaró.

La despedida de Tomás Holder de la casa de Gran Hermano 2022

Antes de salir el participante se despidió de sus compañeros. Con la valija en mano y saliendo por la puerta, el influencer dijo: “Me llevo algo bueno de la casa. Jugué como pude, me voy con la cabeza en alto”.

Y agregó: “Sigan jugando, sigan pudriendola. Jueguen sucio o limpio, como quieran. Disfruten la casa porque es una oportunidad única. Afuera hay gente que los ama y les deseo que se lleven algo lindo de acá”.

Los memes de la eliminación de Gran Hermano 2022

Desde que empezó el reality las redes sociales estallaron. Los usuarios de Twitter debaten dia a dia sobre los participantes, defienden a sus preferidos y critican al resto.

Sin duda unos de los personajes más polémicos es Tomás Holder. Su estadía en la casa es controvertida y genera fricciones entre el resto de los convivientes.

En esta gala de eliminación los memes inudaron las redes sociales y esta fue la opinión de la mayoría.

Memes Gran Hermano 2022 Foto: Twitter

Memes Gran Hermano 2022 Foto: Twitter

Memes Gran Hermano 2022 Foto: Twitter

Tomás Holder es uno de los participantes que más controversias genera Foto: Twitter

El público de las redes sociales contra Tomás Holder Foto: Twitter