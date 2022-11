Aseguran que Cande Correa tiene chances de entrar en el repechaje de Gran Hermano: cómo sería

El furor de Gran Hermano 2022 cada vez es más grande y en las redes sociales no deja de ser tendencia el nombre del reality. Esta “popularidad” del programa de Telefe, deja abierta la posibilidad de que haya una instancia de repechaje, y en LAM (América TV), Ángel de Brito mencionó que el reality se extendería hasta marzo del 2023 y la salteña Cande Correa se sumaría a la casa más famosa.

El conductor anticipó: “En próximas semanas, van a hacer un repechaje. Van a esperar un par de eliminados más y van a hacer el repechaje”. Por otro lado, advirtió que es muy probable que los participantes no se tomen muy bien esta noticia: “Esto va a generar un desconcierto mental en la casa”, cerró.

Ángel de Brito lo confirmó que habrá repechaje en Gran Hermano. Foto: Radio La Red

Quién es la nueva participante salteña que ingresaría a la casa de Gran Hermano 2022 en el repechaje

Ante esta posibilidad, comenzaron a circular rumores que los ingresos serían exparticipantes y otros nuevos, que se elegirían entre los que realizaron el casting 2022. En las últimas horas, se viralizó un tuit en el que se abre la posibilidad de que la salteña Cande Correa, sea una de las participantes que podrían ingresar a la casa más famosa del país.

El usuario @ElLauchaOkey fue quien viralizó la noticia: “Exclusivo GH2022. Conocé a la nueva participante que ingresaría a la casa”. Luego hizo un punteo sobre la posible participante: “Es concejal en Salta; influencer en redes con fotos hots; Tuvo un accidente que no la dejó entrar antes a la casa”.

Se rumorea que la salteña Candela Correa, sería una de las participantes que podrían ingresar a la casa más famosa del país. Foto: Twitter

Cómo funciona el repechaje en Gran Hermano

Ángel De Brito contó cómo funciona el repechaje en Gran Hermano: “Mitad expulsados y mitad nuevos participantes. No van a hacer otro casting. Van a ingresar los considerados suplentes. Siempre que hacen un casting, entran 18 participantes y quedan 10 afuera por cualquier eventualidad”.

Quién es Cande Correa, la exconcejal fit de Salta

La joven salteña es madre de dos chicos, fue concejal en Salta capital desde 2019 por el partido Todos por Salta hasta el año pasado, también es profesora de ritmo, fitness e influencer con cerca de 230 mil seguidores en Instagram. Candela Correa se convirtió en una figura mediática en la provincia.

La foto que compartió Cande Correa en el día de su cumpleaños. Foto: Instagram/candelacorreaok

En 2017 se viralizó una “movida solidaria” de la mano de Cande, quien intentó llegar hasta Marcelo Tinelli para ayudar a Joaquín, un chico con parálisis cerebral. Este caso hizo a Correa muy popular en su provincia. Posteriormente, aparecieron ofrecimientos para cargos políticos y aceptó el que le propuso Ignacio Jarsún, intendente de Rosario de Lerma.

La publicación que Candela Correa subió a su Instagram este sábado pasado por la tarde.

Luego, en 2019, decidió postularse como primera candidata a concejal en Salta capital y obtuvo casi 18 mil votos en total. Ante las críticas y a los prejuicios, la influencer expresó: “Hoy me siento segura con el cuerpo que tengo. Tengo mucha seguridad en mí misma y eso me hizo enfrentar y concretar los proyectos que me propuse”.