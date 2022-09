El dramático testimonio de Cande Correa, luego de sufrir un terrible accidente con su camioneta

En las últimas horas, la exconcejal “fit” de Salta, Cande Correa, sufrió un accidente de tránsito que pudo costarle la vida. Correa contó que la camioneta en la que viajaba volcó en Circunvalación Oeste y ella quedó atrapada durante varios minutos. Afortunadamente, las pérdidas fueron solo materiales y ella se encuentra en buen estado de salud.

Según informaron fuentes policiales a Telefe Salta, el motivo del accidente se trató de una fisura en uno de los neumáticos de su camioneta Amarok, lo que provocó que volcara. Por su parte, Correa contó lo que ocurrió por medio de su cuenta de Instagram.

Las palabras de Cande Correa luego del accidente vial que vivió. Foto: Instagram

“Gracias a Dios, porque hoy puedo abrazar a mis hijos y estar aquí con vida. Una desgracia de la que fui una bendecida. A las 23.30 me accidenté, después de tiempo dentro del vehículo volcado una mujer y un camionero que pasaron me ayudaron a salir. Agradezco enormemente a estas personas, a mi familia y a todos ustedes. Me siento acompañada, muchas gracias”, dijo la influencer y exconcejal salteña.

En otra de sus historias, detalló que se encuentra muy golpeada y que se tomará el tiempo necesario para sanar. Le pidió a sus seguidores que usen el cinturón de seguridad: “La importancia de usar cinturón de seguridad, hoy me salvó la vida a mí. Necesito descansar, estoy muy golpeada con calmantes pero con vida. Gracias, gracias”, concluyó.

"La importancia de usar cinturón de seguridad, hoy me salvó a mí", agregó. Foto: Instagram

Quién es Cande Correa, la exconcejal fit de Salta

La joven salteña es madre de dos chicos, fue concejal en Salta capital desde 2019 por el partido Todos por Salta hasta el año pasado, también es profesora de ritmo, fitness e influencer con cerca de 230 mil seguidores en Instagram. Candela Correa se convirtió en una figura mediática.

Cande Correa la ex concejal fit de Salta. Foto: Salta 4400

En 2017 se viralizó una “movida solidaria” de la mano de Cande, quien intentó llegar hasta Marcelo Tinelli para ayudar a Joaquín, un chico con parálisis cerebral. Este caso hizo a Correa muy popular en su provincia. Posteriormente, aparecieron ofrecimientos para cargos políticos y aceptó el que le propuso Ignacio Jarsún, intendente de Rosario de Lerma.

Luego, en 2019, decidió postularse como primera candidata a concejal en Salta capital y obtuvo casi 18 mil votos en total. Ante las críticas y a los prejuicios, la influencer expresó: “Hoy me siento segura con el cuerpo que tengo. Tengo mucha seguridad en mí misma y eso me hizo enfrentar y concretar los proyectos que me propuse”.