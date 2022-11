Gran Hermano: la polémica actitud de El Alfa cuando Messi metió su primer gol en el Mundial Qatar 2022.

Argentina tuvo su tan esperado debut en el Mundial de Qatar, una fecha que también esperaban con ansias los participantes de Gran Hermano, quienes pueden ver los partidos de la selección, aunque con algunos detalles especiales a tener en cuenta.

Sin embargo, Alfa generó polémica por un comentario antes de comenzar el encuentro contra Arabia Saudita, además de un gesto cuando llegó el primer gol de Messi en la copa.

En la previa y cuando todos se preparaban para el inicio del partido, Coti le preguntó a Alfa si quería una bandera para alentar a la selección. “¿Querés una banderita?”, le preguntó, pero la respuesta del participante fue una rotunda negativa.

“No, jamás, esta es mi bandera”, expresó el Alfa, mientras se señalaba la bandera de Estados Unidos que tenía en su bandana. Tras esta negativa, Coti le consultó: “No, no, no. ¿Qué haces mirando el partido?”.

El Alfa aseguró que su bandera era la de Estados Unidos. Foto: Captura de pantalla

Cuál fue la reacción de El Alfa cuando Messi metió el gol

Sin embargo, no es el único gesto que generó todo tipo de reacciones en Twitter. También llamó la atención la reacción que tuvo Walter cuando Lionel Messi anotó el primer gol del partido.

Es que mientras los otros participantes celebraban el gol de penal, Alfa se quedó sentado, con los brazos cruzados y muy serio.

Repudio en redes sociales a Alfa de Gran Hermano por rechazar la bandera de Argentina (Twitter)

Algunos usuarios hasta tildaron a Alfa de “mufa” y la frase “Alfa 9009″ entró a las tendencias de la red social, mostrando el descontento de los usuarios.