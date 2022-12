El día que Julieta Poggio de Gran Hermano brilló luciendo un total cuero: “Este Ferrari sabes que es made in Argentina”

Ayer fue un día caliente en la casa de Gran Hermano porque los participantes tenían que nominar a sus compañeros, para que uno de ellos sea el noveno eliminado el domingo por la noche.

La vez que Julieta Poggio de Gran Hermano rompió corazones con una microbikini negra . Foto: Instagram/@poggiojuli

Daniela Celis, Romina Uhrig, Julieta Poggio y Alexis Quiroga, fueron los elegidos de la semana. Aunque el hecho de que haya 3 chicas en placa, hizo encender las luces rojas en el cuarto de las mujeres, ya que sospechan que una de ellas las traicionó a la hora de votar.

Antes de entrar al concurso, la bailarina era popular en la red social de la lupita, donde compartía sus mejores campañas de moda y estupendos looks.

Sorprendió a todos sus seguidores con un estilo mega original Foto: instagram

Fue así como asombró a sus más de 500 mil seguidores con un mini short, que dejó entrever el tatuaje en forma de corazón que lleva en la cadera, junto a un crop top de brillos. El accesorio fundamental de este conjunto fueron los guantes de efecto cuero en compose con la prenda inferior.

Enamoró por completo a su comunidad de Instagram con su total look Foto: instagram

Qué famosa nombró a la influencer

Luego de que Constanza Romero haya utilizado la fulminante contra Poggio, las redes estallaron de bronca contra la correntina de 20 años y la tildaron de traidora.

"Fuera malas vibras"

“No banco nada el juego de Coti, no me gusta lo que hace con las chicas. Me gustaría que se vaya. Aguante Juli”, expresó Ángela Torres en sus historias apoyando a la más joven del reality.