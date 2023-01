Constanza Romero, la correntina de Gran Hermano, contó que un futbolista de River Plate la invitó a salir

Constanza Romero, la ex participante de Gran Hermano, no deja de dar que hablar. En esta oportunidad, la correntina contó que un futbolista de River Plate la empezó a seguir en Instagram y le mandó un mensaje para invitarla a salir.

Desde que salió de la casa más famosa del país, Coti deja sorprendidos a todos los que la entrevistan. En una charla que tuvo con Cristian U, el ganador de Gran Hermano en 2011, la influencer aseguró que un jugador del equipo de Martín Demichelis le mandó un mensaje.

Sin importar la repercusión que podría llegar a tener, la ex jugadora contó que el futbolista Ezequiel Barco fue quien la invitó a salir. De todas formas, ella dejó en claro que ni siquiera le respondió porque no tiene interés en salir con alguien “famoso”.

Además, la joven aseguró que está muy bien con “El Conejo”, el cordobés que se convirtió en su pareja dentro de la casa de Gran Hermano. Incluso, esta semana Alexis quedó eliminado del reality y los enamorados se reencontraron con un apasionado beso en el estudio del programa de Santiago del Moro.

Coti Romero se comparó con Lionel Messi y los usuarios de Twitter no la perdonaron

Después de quedar eliminada de Gran Hermano, Coti se volvió más polémica de lo que era dentro de la casa. La correntina enfrentó las críticas del público y a través de Twitter hizo una reflexión: “Si hasta a Messi lo critican, ¿cómo no me van a criticar a mí?”, escribió la ex jugadora.

Su tweet dio mucho que hablar y los usuarios dejaron una catarata de comentarios negativos. “Es un montón compararte con Messi nena”, “¿cómo te vas a comparar con Messi? Jugador de primera, ganador de la Copa América, Finalísima y el Mundial. Y vos... bueno, a vos te eliminaron a mitad de un Gran Hermano”, fueron algunos de los tantos mensajes que recibió Coti.