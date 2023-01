Coti Romero posó con una llamativa microbikini en Instagram y se llevó miles de corazones rojos

Coti Romero, la ex participante de Gran Hermano, se convirtió en una verdadera influencer. Desde que salió de la casa más famosa del país, la joven de 20 años comenzó a trabajar con diferentes marcas de ropa y no para de recibir regalos.

La correntina tiene más de un millón de seguidores en Instagram y cada día sorprende con sus diferentes outfits. En esta oportunidad, Coti compartió fotos en microbikini y se llevó más de 300 mil likes.

La ex jugadora del programa que conduce Santiago del Moro, posó frente a un espejo con una microbikini en color rosa flúo que tiene las tiras en amarillo y verde y enamoró a más de un seguidor en las redes.

Coti Romero posó en microbikini y prendió fuego las redes. Foto: Instagram

Coti se mostró con un make up natural, el pelo suelto con ondas en las puntas y adelantó en sus historias que estaba por hacer una producción de fotos. Incluso, en su publicación etiquetó a una marca de bikinis.

El posteo de la influencer llegó a tener casi 390 mil likes. “Impactante esa belleza”, “la más hermosa”, “es para enamorarse”, “una bomba”, fueron algunos de los tantos mensajes que dejaron sus seguidores. Entre los comentarios se puede leer el que dejó Gastón Trezeguet: “Wow”, expresó el ex participante de Gran Hermano.

Alexis “El Conejo” contó detalles del reencuentro con Coti Romero fuera de Gran Hermano

Alexis Quiroga visitó el programa de streaming Biri Biri y contó cómo fue volver a ver a Coti fuera de Gran Hermano. El lunes 9 de enero, el ex participante del reality quedó eliminado con el 56% de los votos y después fue trasladado a un hotel para seguir aislado por unas horas más.

“El lunes cuando fui eliminado me dejaron verla apenas dos minutos porque después en el debate (con Santiago del Moro y los panelistas) tenes que hablar de acuerdo a los que vos crees y pueden influenciar en lo que uno dice”, expresó “El Conejo”.

Según la palabra del cordobés, recién el sábado pudieron estar juntos en un hotel gracias a la estadía que le dieron cuando fue al programa de Georgina Barbarossa. “La pasamos hermoso y ahí pudimos hablar de cosas de la vida que antes no podíamos hablar. La conocí más de su vida personal y otras cosas muy íntimas”, enunció.

Por último, Alexis reveló que hablaron sobre los proyectos que tiene cada uno y sobre una posible convivencia con la correntina. Por ahora, él decidió quedarse a vivir en Buenos Aires porque tiene mucho trabajo. “Por eso vamos a pasar mucho tiempo juntos, igual no creo estar las 24 horas con ella”, concluyó.