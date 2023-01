Coti Romero rompió el silencio y habló sobre sus retoques estéticos: “Dejen de preocuparse por mi”

Cada persona debería poder decidir sobre su cuerpo, y en el caso de la famosa correntina, Coti Romero, esta regla no quedó exenta. Tras hacerse algunos retoques estéticos, usuarios de las redes no lo dejaron pasar y la ex Gran Hermano le contestó a las críticas y a los rumores.

La joven influencer confió su rostro a Duilio Cortella, un reconocido médico cirujano. El profesional ya atendió a diferentes personajes del espectáculo, como Tiago PZK, Candelaria Tinelli, Morena Rial, Jimena Barón, entre otros.

A través de su cuenta de Twitter, Romero redactó: “Chiquis, dejen de preocuparse por mi, no me hice nada del otro mundo”. En este sentido, contó que se inyectó ácido hialurónico en los labios, un tratamiento cada vez más común, el cual luce natural y desaparece en menos de 1 año.

En otras palabras, se hizo un “Full Face”, que logra agrandar un poco los labios para que se vean voluminosos. “No me voy a hacer nada más”, confirmó. Si bien fue el médico quien compartió los videos de su cambio, los seguidores de la muchacha ya habían notado desde antes los retoques.

Lejos de terminar su mensaje, la correntina continuó contestándole a los usuarios. Ante los rumores de que se hizo un cambio de dentadura, sostuvo: “Además, nunca esta de más arreglarse la dentadura. Preocúpense por ustedes”.

Romero no deja pasar ni una. Tiempo atrás se filtró en las redes sociales cuánto cobraría la ex participante de Gran Hermano por hacer publicidad en su cuenta de Instagram y se abrió un gran debate, en el cual la joven no pudo quedarse callada.

Las cifras difundidas fueron comparadas con una falsa publicación sobre los precios que supuestamente establece el también ex concursante de la casa, Thiago Medina. Por este motivo comenzaron a llegarle críticas.

“Hay gente mala. Vi comentarios que decían que me creía Lady Di. Les quería decir que si no saben, no opinen, pero para qué me voy a calentar”, comenzó hablando Coti en el programa Biri Biri.

Contanza de Gran Hermano no cuenta con el apoyo de su provincia.

Entonces, aclaró: “Soy influencer desde hace mucho. No es lo mismo trabajar solamente en Corrientes. Imaginate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata. Obviamente que ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar”.

Aseguró, de esta manera, que la gente que habló lo hizo porque no sabe “y porque es gratis”. Fue por este motivo que prefirió hacer oídos sordos, ya que “son sus precios y lamentablemente la que puede, puede”.