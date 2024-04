Se suspendió el show de Tini Stoessel: qué le dijo al público tras el anuncio

Una de las productoras del evento, Full Ticket, había advertido que la decisión de suspender el show de Tini Stoessel en el Club Hurlingham se tomaría “en un horario más cercano a la presentación”. Efectivamente, pasadas las 21 hs se dio a conocer que el evento quedaría postergado. Ante la confirmación, la artista salió a hablar con quienes se habían acercado.

La cantante dijo sentirse con “mucha impotencia” por no poder dar el show, pero comentó que no funcionaba nada y no estaban dadas las condiciones de seguridad ni para sus bailarines, técnicos ni el público.

De cara a la gente que se quedó esperando bajo la lluvia la decisión de los organizadores, declaró: “Esperamos hasta último momento pero no funciona nada de nada. Esperé después de mucho tiempo y este álbum tan personal, quiero pedirles perdón por no poder hacerlo”, afirmó.

Conciertos para celebrar “Un mechón de pelo”

Tini acaba de lanzar Un mechón de pelo, su quinto álbum de estudio y el más íntimo y personal de su carrera, según ella misma. Para celebrar el lanzamiento, la cantante tenía en agenda cinco shows con pocos espectadores. El primero tendría lugar este jueves.

El derrotero continúa este viernes 25, el sábado 27, el domingo 28 y el lunes 29 de abril, las primeras tres fechas están agotadas, pero aún hay entradas para las funciones del domingo y lunes. Quedará esperar cómo continúa la agenda para retomar el show suspendido y si todo está en orden para desarrollar los otros.