El sorprendente homenaje de Tini Stoessel a Whitney Houston

Tini Stoessel es una cantante argentina de 26 años, que comenzó a trabajar con su voz desde que era una niña, ya que interpretó a “Violetta”, una adolescente que estudiaba música y tenía un gran talento en la voz. En sus más de 12 años de carrera, demostró su capacidad y versatilidad vocal.

A lo largo de su carrera, Tini Stoessel no solo demostró su inclinación para el género pop y urbano, sino que también recalcó sus gustos musicales para géneros más tradicionales e históricos, no solo de la región sino que de todo el mundo.

El éxito musical de Tini Stoessel Foto: instagram

Durante noviembre de 2023, Tini Stoessel realizó una gira por Estados Unidos y como estaba en el país de origen de Whitney Houston, quien fue una cantante, compositora, productora discográfica y actriz estadounidense, consideradas una de las cantantes más influyentes a nivel mundial y apodada “la voz”.

Whitney Houston y una de las grandes referentes de la música internacional

Tini decidió homenajear a Whitney Houston cantando uno de sus más grandes hits y una de las canciones más emblemáticas, “I will always love you”, la cual se estrenó en 1992, pero que está en YouTube desde 2010 y tiene más de 1.582 millones de reproducciones.

“Me da mucha emoción porque me acuerdo de chiquita cantando frente al espejo e imaginándome esta situación. De repente se convirtió en realidad y estoy por cantar una de mis canciones preferidas de la vida. Con todo mi amor para ustedes”, dijo Tini y comenzó a cantar “I will always love you”.

Sin dudas, la cantante argentina sorprendió con la gran interpretación a capela que realizó del hit de Whitney y con una versión que destacó su voz y su estilo.

El tierno ida y vuelta de Emilia Mernes y Tini Stoessel

El viernes 19 de abril, Tini Stoessel fue parte del tercer show de Emilia Mernes en el Movistar Arena. Cantaron juntas “La_Original.mp3″, y luego Tini subió una foto a su cuenta de Twitter y Mernes le respondió: “Mi hermana, te amo”.