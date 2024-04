Entre lágrimas, Tini Stoessel reveló el verdadero significado de Un mechón de pelo

Tini Stoessel es una de las cantantes argentinas más populares del género urbano y con tan solo 27 años tiene una enorme trayectoria detrás. De todas maneras, este 2024 decidió realizar un cambio radical dentro de su estilo musical y de sus formas comunicativas sobre temas fuera de la música.

El 11 de abril, Tini Stoessel presentó Un mechón de pelo, y una semana más tarde, en su canal de YouTube realizó un “AfterParty”, un video durante la filmación de la canción “Buenos Aires”, en el que cuenta el significado de la misma y del álbum en general, y todo lo que eso provocó en ella.

Tini Stoessel durante el videoclip de "Buenos Aires" Foto: Twitter

“El video comienza mostrando que caigo en depresión y deriva en ataques de pánico y un montón de cosas. Eso era tanto que no podía salir ni a dar una vuelta en auto”, explicó Tini y además, hizo referencia que al no hablar frente las acusaciones que estaba recibiendo Buenos Aires le comenzó a lastimar y por eso, esta canción.

Tini Stoessel explicó el significado de "Buenos Aires", una de sus últimas canciones. Foto: Web

Tini comentó que Buenos Aires era ese lugar al que ella siempre usó como refugio, pero luego del diagnóstico de depresión y el silencio frente a muchas cosas, su ciudad preferida le comenzó a doler y hasta le daba miedo volver y que los periodistas le pregunten cosas porque ella no estaba siendo sincera.

“¿Será que algún día voy a poder volver y sentir paz? ¿Voy a volver a sentirme cómoda caminando en el lugar que yo más amo? ¿Volver con alegría y no con miedo?”, expresó Tini, y agregó que ella no entendía el miedo, ya que sabía que no había hecho nada malo, pero al callarlo tanto tiempo, tenía una pelea interna consigo misma.

“Buenos Aires representa el concepto del álbum y por más doloroso que hayan sido un montón de cosas, yo hoy me siento valiente de hacer esto porque nunca lo hubiese imaginado hacer un álbum así y permitirme hablar por miedo al que dirán y al no agradar”, dijo Tini entre lágrimas.

Tini Stoessel explicó el detrás de Un mechón de pelo, su último disco Foto: Web

“Lloro de emoción y por todas las personas que me acompañaron y que me hicieron sentir que sí valía la pena hacer esto. Para mí fue un desafío gigante, mostrarme en tantas facetas, contar las cosas que cuento, mirar las cosas con otra perspectiva, ser sincera conmigo y con la gente, hablar y no tener miedo, hacerle frente que me hicieron daño, y poder hoy estar en Buenos Aires siendo muy feliz”, finalizó Stoessel.

Las entradas de los tres shows de Tini Stoessel en el Club Hurlingham se agotaron en una hora

El 18 de abril se habilitaron la venta de entradas para los tres shows de Tini Stoessel en el Club Hurlingham de Buenos Aires. Una vez agotada la preventa, en menos de una hora se agotaron todas las entradas para los tres recitales. Al día siguiente, la cantante le agradeció a sus fans: “Buen día, mis amores. Agotaron todas las entradas para los shows, gracias por estar en esta presentación. Qué alegría va a ser poder compartirlo en vivo con ustedes”.