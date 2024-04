La dura canción que Tini Stoessel le dedicó a Marcelo Tinelli: “Judas dio el beso”

Tini Stoessel acaba de presentar su quinto álbum de estudio, Un mechón de pelo, el cual tiene 10 canciones y dónde la artista hace un recorrido por diferentes situaciones personales que atravesó durante su carrera, y que se animó a hablar, luego de un arduo trabajo de sanación.

En Un mechón de pelo, un álbum muy íntimo, Tini Stoessel se dio la libertad de hablar sobre el grave momento de salud que atravesó su papá, a las críticas que recibió durante toda su carrera sobre su estética, las acusaciones sobre ser drogadicta y rompe hogares, el proceso de atravesar la depresión, entre otras cosas.

Tini Stoessel y su nuevo e íntimo álbum, Un mechón de pelo

Una de las canciones que llamó la atención fue “Ángel”, un tema donde habla sobre las acusaciones que le hicieron toda su carrera acerca de que ella era quien era gracias a tener un padre productor, y además, contextualiza con la traición que recibió Alejandro Stoessel de su amigo, Marcelo Tinelli.

“Patito Feo” fue una serie que se emitió durante 2007 y 2008, en la cual trabajaron en conjunto Tinelli y Alejandro Stoessel, quienes eran grandes amigos. En 2015, Tinelli ganó el juicio que en 2009 le inició el ex Director Artístico de Ideas del Sur, Alejandro Stoessel, quien reclamó los registros y/o solicitudes de “Patito feo”, además de la propiedad intelectual, daños y perjuicios.

Los tweets de Tini Stoessel y su papá, tras perder el juicio contra Marcelo Tinelli Foto: Captura de Twitter

En la primera parte de la canción, Tini relató lo soñador y trabajor que era su padre, y a partir de ello, todo lo que hacía por ella y su familia. Luego, en voz off, Tini contó la traición: “2008 diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona?, ¿cómo te arrepientes? Si fueron hermanos y adiós para siempre. Si él le dio la mano, y el otro los dientes. Le dieron la espalda y él siempre de frente. Le dieron las gracias, lo empujan del puente”.

Luego se refirió a que su padre se tuvo que ir del país durante algunos años: “Yo ya entiendo bien lo que pasó. Papá se fue, y culpa de él, nunca lo fue”, y también de lo difícil que era para llegar quedar en un casting, ya que la boicoteaban por ser hija de Stoessel, y que justamente llegó a Violetta a través de una productora europea, no gracias a su padre.

“La mentira la oyó todo el mundo, la verdad nunca la escuchó nadie. Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires. Deja que el tiempo se encargue y el destino se encargó de violeta pintarme. Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse, de eso se trata amarse, pero también me dolió y para decirlo no es tarde”, cantó Tini.

Finalmente, la cantante cerró con una voz en off: “La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él. Pero la justicia divina existe. Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show, cantar, sonreír, y hacer como si nada hubiese pasado, pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida”.

Qué dijo Tini Stoessel sobre su canción “Ángel”

En una entrevista con Apple Music, Tini Stoessel explicó de que trata “’Ángel”, una de las canciones de Un mechón de pelo, y dijo: “Siempre hubo un estigma de que mi papá, que era productor, me mantuvo en posición de ‘acomodada’. Pero en 2008, él se tuvo que exiliar del país, y a mí ni siquiera me querían contratar. Después llegó la justicia y, en un casting de “Violetta”, quedé elegida porque fue una producción europea, no argentina. Es una de las canciones más complejas del disco, en donde toco mi infancia, adolescencia y adultez”.