“Martina despertó y ahora le importa posta”, la nueva e íntima canción de Tini Stoessel

Tini Stoessel, su nombre real es Martina, es una cantante y actriz argentina de 27 años, que salto a la fama tras la interpretación de “Violetta” en la serie de Disney Channel. Al término de la misma, decidió comenzar su carrera como solista y con los años se convirtió en una de las argentinas más populares.

En esta oportunidad, Tini Stoessel presentó “Posta”, el segundo sencillo de su próximo álbum de estudio: Un mechón de pelo, y ya había lanzado “Pa”, una conmovedora canción dedicada a su padre. En esta nueva canción, la cantante decidió referirse a todas las críticas que recibió durante sus 12 años de carrera.

En el videoclip de “Posta” hay dos versiones de la cantante. En primer lugar, Tini, que representa la coraza de sus sentimientos y se muestra gris y callada: “Yo estoy bien, yo nunca siento. Que soy perfecta y no me afecta lo que digan los extraños. Que estoy bien, que yo puedo. Porque he nacido en cuna de oro, con dinero, ¿nada duele?”. Teniendo en cuenta que siempre la criticaban por ser hija de un productor famoso.

Y en segundo lugar, Martina, quien quiere darle fin a las críticas y por primera vez les hace frente, de manera empoderada e iluminada: “Que van 10 años, que van 1000 daños. Solo soy yo la que vi llover. Preferí dormir, preferí callar. Una princesa no llora en televisión, pero el acting mal no me salió hasta Tini se lo creyó, pero Martina despertó y ahora le importa”. Ya que la critican desde su aparición en “Violetta” y siempre se mantuvo callada.

En el final de video, Tini y Martina se unen para mostrarse tal cual es y con ironía enfrentar las ofensas que recibió: “La posta es que siempre fui una rockstar y me encanta que no la conozcas. Soy la flaquita de la tele que de memoria se aprendió lo que le impostan. Puedo decírtelo porque ahora sí me importa”. Hace alusión a que siempre la criticaron por su físico.

Cómo al final del video de “Pa”, en el comienzo de “Posta” Tini el mismo look casual y holgado, y se muestra de espalda a las cámaras, lo que da cuenta de una conexión entre una canción y la otra. Por otro lado, el video de “Posta” ocurre en un puente de España, el puente en psicología simboliza el proceso de transición que se experimenta al pasar de una etapa a otra. Teniendo en cuenta el proceso de salud mental que Tini contó que está atravesando.

Tini Stoessel en el videoclip de "Posta" Foto: Instagram

Algunas de las críticas que Tini Stoessel recibió en televisión

En la televisión a Tini Stoessel la criticaron por su aspecto físico, por sus condiciones económicas, entre otras cosas. Con “Posta”, la cantante se enfrenta a esas críticas y utiliza la música como método de catarsis para sanar todo aquello que le dolió.

Mientras Tini Stoessel interpretó a Violetta durante 2012 a 2015, inventaron que ella tenía anorexia y bulimia solo por su contextura física. Teniendo en cuenta que era una adolescente de 15 años.

Hace casi dos años en un festival de Paraguay, Tini Stoessel se presentó a cantar y los comentaristas del programa de televisión que transmitía el show tuvieron comentarios ofensivos contra la cantante, su apariencia física y su ombligo.