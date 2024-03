Tini Stoessel contó qué sintió al recrear duros momentos de su vida en su nuevo álbum

Tini Stoessel tiene 27 años y es una de las cantantes argentinas más populares del género urbano y pop, no solo en el país, sino que en toda Latinoamérica y Europa. Desde sus inicios como actriz se ganó el cariño de fanáticos de todo el mundo que la acompañan en toda su carrera como cantante solista.

Tini Stoessel comenzó su carrera artística cuando era una adolescente y desde siempre, recibió comentarios sobre su imagen, su forma de bailar y cantar, entre otras críticas. En los últimos años, la cantante declaró que se encontró atravesando un difícil momento de salud mental, debido a muchas cosas que no habló en más de 10 años, a la enfermedad de su papá, y a rompimientos.

Tini Stoessel hablará sobre su salud mental en su nuevo álbum, "Un mechón de pelo" Foto: Instagram

En su próximo álbum, Un mechón de pelo, Tini Stoessel contará los difíciles momentos que atravesó en los últimos años, el duro momento que pasó con su papá, Alejandro Stoessel, y sus vivencias respecto a la depresión y la salud mental, y su método de catarsis al cortarse y teñirse el pelo constantemente.

Tini Stoessel lanzará el álbum más íntimo de su carrera, "Un mechón de pelo" Foto: instagram/tinistoessel

Frente al proceso de filmación de Un mechón de pelo, los videos y las fotos que retratan y recrean duros momentos de Tini, ella explicó: “Estaba grabando y sacando las fotos de este álbum y todo lo que significa para mí. Por más de que esté el pelo pintando en este momento y sea todo de mentira con extensiones, me movió muchas fibras porque es revivir, entender y sentir un montón de cosas de las que no era consciente en el momento que me pasaron”.

Además, aseguró que le sucedió lo mismo al filmar el videoclip de la canción, “Pa”, en la que habla exclusivamente de todo lo que le pasó a su padre y cómo se salvó la vida.

Tini Stoessel y su tatuaje que parece "Un mechón de pelo" Foto: Twitter

Cuándo se estrena Un mechón de pelo de Tini Stoessel y todas las canciones del álbum

El quinto álbum de Tini Stoessel, Un mechón de pelo, se estrenará el próximo jueves 11 de abril. El disco cuenta con 10 canciones que hablan sobre sus vivencias en los últimos años.

Un mechón de pelo, el quinto álbum de Tini Stoessel se estrena el 11 de abril Foto: Instagram