El fuerte mensaje del padre de Tini Stoessel ante las críticas que recibe su hija

Tini Stoessel está atravesando una etapa de cambios personales: tomó la decisión de eliminar todas sus publicaciones en Instagram y ausentarse de las redes sociales durante un tiempo. A pocos días del lanzamiento de su nuevo disco, la Triple T da indicios de su nueva canción con mucho misterio y suspenso.

Ante la gran repercusión que recibe la cantante, el papá de la artista y el reconocido productor, Alejandro Stoessel rompió el silencio con un extenso mensaje que compartió en su cuenta de X (antes Twitter) dedicado a aquellos que critican a Tini y provocó todo tipo de reacciones de los usuarios.

Qué dijo el papá de Tini Stoessel

“¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo perdonar? La maldad de quienes intentan a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato”, inició la carta de Alejandro para sus 262.000 seguidores.

El mensaje que publicó de Alejandro Stoessel. Foto: Captura de pantalla X

Y continuó: “Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que refugiados detrás de una pantalla, seguramente de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son adictos irrecuperables a la maldad”.

Los fanáticos de la Triple T no tardaron en mostrar su apoyo, una usuaria comentó: “Tenes una hija increíble. Soy una mina grande y ella me representa y pudo poner en palabras muchas de mis luchas internas. Que privilegiado sos, mi hija la sigue y ojalá siempre tenga esa fuerza igual que ella. No te detengas a ver lo negativo, mírala abrázala y ámala”, mientras que otra cuenta respondió: “La ignorancia que manejan, no les deja razonar. Muy bien dicho Ale”.