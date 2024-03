Tini Stoessel se cansó y le respondió a un hater: “Por personas como vos...”

Tini Stoessel es una de las cantantes más populares de argentina y posee una trayectoria de más de 10 años. Teniendo en cuenta que comenzó a trabajar desde que era una niña. Con dicha exposición, no solo se ganó el cariño de fanáticos en todo el mundo, sino que también el odio y las críticas frente a su talento y apariencia.

En los últimos meses, Tini Stoessel comentó que no estuvo por el mejor periodo de su salud mental, sino que tenía ataques de pánico, sesiones diarias con el psicólogo, entre otros tratamientos para estar mejor.

Todo dentro de un contexto de más de 10 años en el que a Tini Stoessel recibió múltiples mensajes de odio, como criticar su aspecto físico y diagnosticarle una enfermedad sin conocerla; acusarla de ser popular porque su papá, Alejandro Stoessel es un productor reconocido y minimizar su talento. Y en el último año, acusarla de ser la tercera en discordia entre Rodrigo de Paul y Camila Homs.

Las críticas hacía Tini Stoessel a lo largo de su carrera. Foto: Instagram

En esta oportunidad, Tini Stoessel se encuentra en la previa del lanzamiento de un nuevo disco, uno que ella mencionó que será muy personal e íntimo, ya que contará todo lo que sufrió durante su vida y le causaron problemas de salud mental.

Tini Stoessel y la foto que publicó dando contexto a lo que sufrió en los últimos años. Foto: Tini S

Frente al lanzamiento de su próximo álbum y los posteos que Tini realizó en su Instagram, muchos usuarios de Twitter comenzaron a criticarla. Uno de ellos comentó: “Contame qué te pasó de grave en la vida, reina. ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedo mal? Contame que es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show”.

Los comentarios de odio frente a Tini Stoessel Foto: Captura de Twitter

La respuesta de Tini Stoessel para los haters

Frente a dicho comentario en Twitter, Tini Stoessel decidió responder y escribió: “Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones”.

“Por personas y comentarios como los tuyos, termine muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer. No tenes la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces”, cerró Tini.