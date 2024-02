Tras ganar un premio a Álbum del Año, Tini Stoessel habló sobre su salud mental: “Estaba en la oscuridad”

Tini Stoessel es una cantante argentina de 26 años, que día a día demuestra su fortaleza como artista. Teniendo en cuenta su trayectoria de más de 12 años y que saltó a la fama internacional cuando era una niña, debido a su papel en Violetta de Disney Channel. La cantante continúa conquistando el corazón de miles de personas en todo el mundo.

El pasado 22 de febrero Tini ganó su primer Premio Lo Nuestro con Cupido como Álbum del Año Pop/Urbano. Ella se mostró muy sorprendida y agradecida. Además, cantó frente a todos “La_Original.mp3″ junto a Emilia Mernes y protagonizaron un beso.

Luego del evento, Tini reflexionó y compartió un fuerte posteo con sus seguidores en Instagram. La cantante escribió: “Qué linda noche viví ayer. Todavía sigo procesando muchas cosas. Quiero agradecerle a todos ustedes por el amor que me dan hace tanto tiempo, el premio al Álbum Pop/Urbano del año fue gracias a sus votos, y eso es algo que me llena el alma”.

Tini Stoessel ganó el Premio Lo Nuestro a Álbum del Año Pop/Urbano. Foto: Instagram

Continuando, se refirió a lo que significa Cupido como álbum y lo que vivió como persona durante ese tiempo: “Fue un gran capítulo de mi vida en todos los aspectos, que marcó un antes y un después, con muchas alegrías vividas, pero también con situaciones que me hicieron tocar fondo, y desde esa oscuridad, con esos silencios que me aturdían, tuve que entender qué me estaba pasando”.

Tini Stoessel habló sobre su salud mental. Foto: Instagram

Tini declaró en algunas oportunidades que ya se encuentra mejor, y ahora aclaró: “Tomarme tiempo, fue necesario para sanar muchas cosas y poder animarme a dar el próximo paso”. Y se refirió a los más de 12 cambios de look que tuvo en el último año: “Cada cambio que fui haciendo en mi pelo, está reflejado en varios procesos emocionales que fui viviendo”, teniendo en cuenta que esta noche apareció con un nuevo look en su cabello.

Tini Stoessel y su nuevo cambio de look en los Premios Lo Nuestro 2024. Foto: Instagram

Finalizó: “No falta mucho para compartirles un proyecto muy íntimo, en el cual vengo trabajando hace mucho tiempo, y cuando miro para atrás, la verdad es que nunca imaginé que me iba a animar a contar. Gracias por estar ahí, los amo”.

Tini Stoessel le envió un mensaje a sus fans. Foto: Instagram

Los mensajes de los colegas de Tini Stoessel tras su fuerte posteo

Luego de que Tini Stoessel enviara ese mensaje junto a su posteo, recibió más de un millón de likes y más de 13.000 comentarios, entre ellos los de algunos colegas. Cazzu comentó: “Mi look favorito”, Emilia agregó: “Iconica”, Bizarrap: “Crack”, y Lola Índigo: “Tu reacción, te amo”.