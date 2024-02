Sebastián Yatra reveló los motivos de su separación con Tini Stoessel: “Me da ganas de ser infiel”

Sebastián Yatra es un cantante colombiano de 29 años, que comenzó su carrera musical cuando solo era un niño y su éxito internacional tras largos años de duro trabajo llegó en 2016 a partir del lanzamiento de “Traicionera”. Desde entonces, conquistó a público de todas partes del mundo y lanzó varios hits.

Además de su éxito musical, la vida de privada de Sebastián y sus relaciones amorosas se hicieron muy públicas, como por ejemplo, su relación con Tini Stoessel desde principios de 2019 a mayo de 2020, y más tarde, con la cantante española, Aitana, desde finales de 2022 a noviembre de 2023.

Sebastián Yatra y Aitana, y su relación de menos de un año.

En los últimos días, Yatra realizó una entrevista con “A solas con” de Podium Podcast y lo entrevistó Vicky Martín Berrocal. Allí, el cantante colombiano confesó que se enamoró dos veces en su vida y nombró a Tini y a Aitana, y además, realizó declaraciones un tanto controversiales que involucran a sus exparejas y causó repudio en las redes sociales.

La controversial declaración de Sebastián Yatra. (Foto AP/John Locher, archivo) Foto: John Locher

Yatra explicó: “Tengo un tope de un año. Me pasa que si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé como lo podría aguantar porque sí que me daría ganas de ser infiel. Aunque este enamorado de alguien, me daría ganas de estar con alguien más”, frente a esto, los fanáticos entendieron el fin de su relación con Tini y Aitana con una duración de un año en cada una.

El cantante continuó: “Entonces, cómo hago en una relación a largo plazo si yo quiero estar con esta persona porque la quiero, pero tengo esa dualidad de que estoy de viaje y quiero tener esa libertad. Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo y no salgo de fiesta porque eso significa que me va a gustar alguien, que voy a querer hacer algo, pero me lo voy a aguantar y no lo voy a hacer. ¿Para qué voy a salir?”.

Sebastián Yatra habló sobre cómo le gustaría que sean sus relaciones a futuro

Frente a que Berrocal dijo que tampoco sé puede dejar de vivir, Yatra respondió: “Claro, entonces, yo en este momento de mi vida y con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado en algún momento de mi vida poder tener una relación un poco más abierta y con un poco más de libertades”.