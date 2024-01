Sebastián Yatra fue determinante sobre una posible reconciliación con Tini Stoessel: ¿qué dijo?

Sebastián Yatra es un cantante colombiano de 29 años, que inició su carrera musical en 2013, pero que saltó a la fama en 2016, gracias a su sencillo, “Traicionera”. Desde entonces, escaló en la industria musical y convirtió muchas canciones en hits. Durante un año estuvo en pareja con Tini Stoessel, una de las cantantes más populares en Argentina.

En este momento, Tini y Yatra se encuentran solteros, debido a que la cantante argentina finalizó su relación de casi dos años con el futbolista, Rodrigo de Paul, a mediados de 2023. Mientras que el colombiano terminó su vínculo de casi un año con la cantante española, Aitana.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel terminaron su relación. Foto: Instagram

En cuanto a Tini y Yatra comenzaron siendo amigos, se conocieron en 2016 tras grabar juntos la canción, “Ya no hay nadie que nos pare” y luego, en 2018, volvieron a reunirse para grabar, “Quiero Volver”. En 2019, Tini apareció en el video, “Cristina” de Sebastián y tiempo más tarde anuncian su relación, la cual duro un año.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra durante su relación amorosa.

En esta oportunidad, Sebastián Yatra realizó una entrevista con Europa Press y entre tantas preguntas no faltó una sobre Tini. Le consultaron sobre la posibilidad de una reconciliación con su ex pareja y él respondió muy tajante: “No, no, no, le tengo mucho cariño a Tini, pero no”.

Tini Stoessel se encuentra soltera.

Pero también quiso recalcar que tiene los mejores recuerdos de la relación y que la sigue queriendo: “Lo que quiero es que ella sea feliz, yo también, sea con quien sea o no. Entre nosotros, súper bien las cosas, gracias a Dios, siempre hemos sido muy amigos y eso hace que las cosas sean un poco más fáciles. Desde hace muchos años, nos tenemos todo el cariño del mundo y hay buena comunicación, a ella y a su familia les adoro”.

Sebastián Yatra se encuentra soltero (AP).

Tini Stoessel y su éxito en las redes sociales

Tini Stoessel posee una carrera de más de 10 años y fanáticos por todas partes del mundo. Gran parte de su comunidad se encuentra en las redes sociales, ella posee más de 21.1 millones de seguidores en Instagram y sus posteos reciben más de un millón de likes y miles de comentarios halagadores.