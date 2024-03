Khea opinó sobre el nuevo álbum de Tini Stoessel y apuntó contra los haters

Khea es un trapero argentino de 23 años, y Tini Stoessel es una de las cantantes más populares de Argentina. Ambos artistas se conocieron en 2020 tras colaborar en la canción “Ella dice”. Desde entonces, formaron una relación de amistad, la cual mantienen hasta la actualidad, aunque no sea tan cercana.

Hace unos días, Tini Stoessel anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, Un mechón de pelo. Desde entonces, en Twitter comenzó a recibir muchas críticas, ya que en el mismo la cantante hablará de sus problemas de salud mental, e invalidan sus sentimientos y vivencias.

Tini Stoessel lanzará su quinto álbum de estudio, "Un mechón de pelo" Foto: Instagram

Dentro de este contexto, Khea, primero, la felicitó a través de Instagram y escribió: “Es necesario para la música de hoy que alguien como vos quiere abrirse, sin miedo, a hablar de temas tan importantes”, y finalizó: “Tenes todo mi apoyo y energía positiva para este álbum”.

Khea felicitó a Tini Stoessel por el lanzamiento de "Un mechón de pelo", su nuevo álbum Foto: Instagram

Luego, tras las críticas en Twitter sobre el video que adelanta el álbum de Tini y que los usuarios categorizaran como se ven los problemas de salud mental, Khea se indignó y salió a responder: “Qué mal que estamos, que una persona con tanto reconocimiento lo comunique, es lo que vale”.

Khea defendió a Tini Stoessel de los haters Foto: Web

Y se refirió a la comparación con el conductor de Art Attack, que se había suicidado: “Cuando no se habla del tema suceden cosas como lo de Rui Torres”. Y volvió a referirse al álbum de Tini: “Estas cosas se felicitan y se apoyan. El mostrarse vulnerable hoy es de valientes. Da igual quién lo haga, para mí esto es más respetable que cualquier canción vacía de hoy”.

Khea y Tini Stoessel cantando juntos "Ella dice" Foto: Web

“Se asustan y hatean cuando alguien les trae un poco de verdad. Y para terminar, la depresión no tiene cara, no se puede ver, no te das cuenta ni cuando empieza. Admiro a los artistas que deciden tocar estos temas porque hay mucha gente que realmente lo necesita.”

Khea contra los haters de Tini Stoessel Foto: Twitter

Las preguntas de Khea para los haters de Tini Stoessel

Más tarde, Khea decidió hacer reflexionar a los haters y les dejo algunas preguntas, como: “¿Qué prefieren, que los artistas hagan plata hablando estupid*** llenas de ego —como sucede hoy— o que realmente vivan de cantar y comercializar temas serios como en este caso la depresión?”.

La amistad de Khea y Tini Stoessel tras lanzar "Ella dice" Foto: Web

“¿Piensan que un artista hoy hace más plata haciendo un disco de despecho, de fiesta, o de cosas parecidas, o hablando de depresión o data más profunda?”, “¿Cuál piensan que es el deber de los artistas?”, “¿El artista no tiene derecho a hablar de sus vivencias? ¿O dar su perspectiva de algo?”, escribió Khea.