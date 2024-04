Tini Stoessel le dedicó una conmovedora canción a su papá: ¿qué dice la emotiva letra?

Desde hace varias semanas, Tini Stoessel regresó con enigmáticos mensajes y movimientos en sus redes sociales. Recientemente, la actriz y cantante eliminó todas sus publicaciones de Instagram y sembró la incertidumbre entre sus más de 21 millones de seguidores. Luego, anunció el nombre de su nuevo álbum y ahora estrenó el primer adelanto de Un mechón de pelo.

El 11 de abril Tini Stoessel lanzará su quinto álbum de estudio, "Un mechón de pelo" Foto: Instagram

Finalmente, Tini Stoessel lanzó “Pa”, la primera canción de su nuevo disco que está dedicada a su padre, Alejandro Stoessel. Este emotivo tema, que cuenta con un videoclip desgarrador, habla acerca del difícil momento que atravesaron como familia cuando el empresario fue internado por problemas de salud.

“Es que no voy a poder estar en los shows. Sí, va a haber que posponerlos. Gracias”, dice Tini al comienzo del videoclip, mientras habla por teléfono en una sala de espera de un hospital. Una representación de la crítica situación que atravesó cuando internaron a su papá.

En aquel entonces, el productor de televisión fue sometido a una operación por una hemorragia estomacal. Rápidamente, Tini canceló todas sus presentaciones en vivo y se dedicó a acompañar a su familia. Sin embargo, cuando Alejandro Stoessel se encontraba en proceso de rehabilitación, debió ser internado nuevamente en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo. Allí fue intervenido por segunda vez y su estado de salud era muy delicado.

Qué dice la letra de “Pa”, la nueva canción de Tini dedicada a Alejandro Stoessel

“Primera canción de este álbum, desde lo más profundo de mi corazón”, comentó Tini en el anuncio de “Pa” que hizo en su Instagram, y compartió un fragmento del videoclip que la tiene como protagonista, junto a su padre.

La letra tan emotiva como personal habla precisamente del momento más difícil de su vida. “Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía / fue un mes de marzo, dijeron que te perdía / estaba a tu lado, pero ya falta me hacías / juro por Dios que decirte adiós no me salía / Y todo el mundo preguntando cómo estaba / y yo deseando estar en el lugar que estabas / el mundo seguía girando, pero no pa’ mi / pensando en todo lo que aún nos falta por vivir”.

“Yo he escrito canciones de amor, pero nunca al primero / y tú desde el 97 sabes que te quiero / entre tus brazos yo aprendí a arriesgarme / en otra vida tú fuiste mi ángel / y en esta, sin ti ya no hay Buenos Aires / me enseñaste de todo, pero no a soltarte”, dice Tini hablándole directamente a su papá, Alejandro Stoessel.