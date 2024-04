¿Se suspenden por lluvia los shows de Karol G en el Estadio Vélez?

Karol G es una cantante y compositora colombiana de 33 años, y es considerada una de las mayores referentes femeninas dentro del género urbano. Inició su carrera profesional en 2012, pero su música tomó mayor reconocimiento durante 2017 y desde entonces, conquistó fans en todo el mundo.

La última vez que Karol G visitó Argentina fue con dos shows en el Movistar Arena durante 2022. En esta oportunidad, la cantante colombiana presenta “Mañana Será Bonito World Tour” con dos shows en el Estadio Vélez Sársfield, el viernes 26 y el sábado 27 de abril.

Karol G llegó a Buenos Aires con dos shows en el Estadio Vélez. Foto: Karol G

Frente a las fuertes lluvias que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los fanáticos se preocuparon por la realización de los shows de Karol G en Vélez. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este viernes 26 anunció que durante la mañana habrá tormentas fuertes, pero que por la tarde bajará la intensidad y solo habrá tormentas aisladas, y ya para la noche no se prevé la presencia de lluvias.

La bienvenida de Karol G a la Argentina Foto: Instagram

En cuanto al sábado 27, el día estará parcialmente nublado, pero no están pronosticadas lluvias durante ningún momento del día en la Ciudad de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció cómo estará el clima durante los shows de Karol G en el Estadio Vélez. Foto: SMN

¿Se suspenden los shows de Karol G en el Estadio Vélez?

Frente al pronóstico anunciado, es probable que los shows no se suspendan por clima, ya que el viernes por la noche se prevé que la lluvia pare y el sábado no se anuncian lluvias. En cuanto a la organización del evento, Dale Play, no dio ningún anuncio sobre que el show del viernes peligra frente al clima.

Karol G realizó la prueba de sonido bajo la lluvia antes de sus shows en el Estadio Vélez Foto: Instagram

De todas maneras, hay que estar atento a las redes sociales de Karol G y de Dale Play por si surge algún cambio. Por el momento, en la madrugada del jueves, la cantante publicó en su cuenta de Instagram que realizó la prueba de sonido bajo la lluvia.